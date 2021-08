Bomberos Voluntarios de Frontera y de San Francisco trabajaron en conjunto este martes para extinguir un incendio de gran magnitud que se inició en un terreno colindante a una chacarita ubicada en el ingreso a Estación Frontera.

Según comentó el jefe del cuartel de Bomberos de Frontera Javier Díaz, el siniestro se originó en los pastizales que hay en el sector y se trasladó rápidamente a una "laguna de desechos plásticos". Por este hecho es que se generó una impactante columna de humo negro visible desde casi toda la ciudad.

No obstante, el incendio también se propagó a un galpón que funcionaba como depósito de madera y llegó a escasos metros de un criadero de cerdos, que tuvieron que ser trasladados del lugar.

Por la magnitud del incendio, debieron convocar a Bomberos Voluntarios de San Francisco y solicitar a la Municipalidad de Frontera la cisterna para recargar agua ya que se arrojaron unos 50 mil litros para controlarlo.

El fuego se inició alrededor de las 16 horas y aproximadamente a las 19.30 ya estaba controlado. Participaron 10 bomberos del cuartel de Frontera y otros 4 de San Francisco. No hubo heridos y solo se reportaron daños materiales.

Agosto, el mes más duro para Bomberos

Por otro lado, Díaz brindó algunas recomendaciones para evitar incendios ya que transitamos un mes ventoso que genera condiciones óptimas para la propagación del fuego: "Siempre hacemos hincapié a todo el mundo de que por favor evitemos prender fuego, más en esta época donde después de las heladas hay sequía y eso genera una gran cantidad de combustible que es el pasto seco y que en nuestra zona hay mucho. Algunos nos dicen que hacen una quema controlada, pero la quema controlada hay que saber hacerla, no es fácil. Que no quemen basura porque queman en cantidad y que no quemen en cualquier lugar. El sistema de recolección de basura pasa a todos los días, tratamos de concientizar a gente", señaló.

Y agregó: "Más de una vez hemos ido a trabajar donde hay animales y caballos, criaderos porque en esta zona es así, así que evitémoslo y más un día de viento, ahora que vienen los vientos del norte, agosto es el peor mes del año para los bomberos, de agosto a diciembre. Por favor que la gente tome conciencia del gasto económico y del recurso humano, que eso no tiene precio. Espero entre todos poner un granito de arena y controlar de este tema de la quema".

Finalmente, Díaz agradeció la colaboración de los Bomberos de la localidad y Bomberos de San Francisco que acudieron al llamado de colaboración. También agradeció al personal policial que realizó un operativo en el lugar y al municipio por responder rápidamente con la cisterna de agua para la recarga.