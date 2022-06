Tras casi un año de construcción, este jueves se llevará adelante la inauguración oficial del Nodo Logístico Agroindustrial de San Francisco, ubicado en el predio del ferrocarril de Av. 9 de Septiembre.

Según informaron desde el municipio, en el acto donde se presentara el nodo de la Compañía Argentina de Alfalfas y Forrajes S.A. (CADAF), contará con la presencia del intendente Damián Bernarte y la llegada del ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, el presidente de Belgrano Cargas y Logística Daniel Vispo, funcionarios nacionales y municipales, junto a embajadores diplomáticos de Argentina en Medio Oriente y embajadores de Medio Oriente en nuestro país, entre otros.

Exportarán alfalfa de San Francisco a los Emiratos Árabes

El nodo logístico llevará el nombre de CADAF (Compañía Argentina de Alfalfa y Forrajes) y la inversión del grupo empresarial privado, cuya sede en Buenos Aires se ubica en Puerto Madero, será de unos 350 millones de pesos. Creará unos 20 nuevos empleos directos en la planta, a los que habrá que sumar los trabajos indirectos que se podrán generar por las conexiones y sinergia alrededor.

Meses atrás El Periódico entrevistó al presidente del grupo empresarial GCC, Alfredo Abboud, quien precisó cómo va a operar esta estación, cuál es su idea detrás y también respondió a las dudas por el impacto en el medioambiente y las críticas por la tala de árboles.

¿Cómo va a funcionar este nodo logístico y qué se va a transportar por el ferrocarril Belgrano?

La idea es generar un lugar para llevar nuestro principal producto, que es la alfalfa, al mercado de Medio Oriente. Y por otro lado, brindar servicios logísticos a industrias de toda la zona de influencia, que está en el orden de unos 150 kilómetros, para mejorar los costos logísticos y que sean mucho más competitivas. Es una inversión 100% privada, de inversores argentinos, con una participación y muy buena predisposición del Estado con la suscripción del contrato de transporte y del terreno. Tenemos que mantener una obligación de carga, un pago del alquiler de los terrenos y tenemos también una obligación de mejoras, las que quedan para el Estado nacional. Quiero dejar en claro que con la finalización del contrato, las instalaciones quedan para el Estado.

¿De cuántos años es ese contrato?

Es un contrato de 20 años.

¿Qué significa ese compromiso de carga?

Cuando alquilás ese espacio ferroviario, tenés un compromiso de mover esa carga por el ferrocarril. Trenes Argentinos garantiza la cantidad de trenes y por contrato nosotros tenemos la obligación de mover una cantidad de contenedores por año, para permanecer en el lugar. De acá a tres o cuatro años, estamos hablando de 2.400 contenedores por año.

¿Cuál era la necesidad de la firma para este emprendimiento?

Tenemos acuerdos comerciales con la zona del GCC (Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo), que nuclea a los siete países del Golfo Pérsico. La zona de influencia del Golfo incluye otros países del sudeste asiático más próximo, como India, Pakistán, Malasia o Indonesia. Nuestro producto apunta a ese mercado.

¿La alfalfa va a ser entonces el caballito de batalla de todo esto?

La alfalfa es el “core business” de nuestro emprendimiento.

¿Por qué compran la alfalfa desde Emiratos Árabes?

Emiratos y el resto de los países que importan alfalfa lo hacen para alimentar sus ganados. Es fuente de proteína y de fibra. Tambos, caballos, camellos, etcétera.

¿Por qué eligieron a San Francisco y no otra ciudad que también tenga ferrocarril?

Nuestro negocio es la logística vinculada a la alfalfa. Villa María y Río Cuarto también tienen tren, pero San Francisco está en el centro de la cuenca alfalfera. Aparte, en su zona de influencia hay muchas industrias que pueden aprovechar nuestros servicios, mejorando sus capacidades para posicionarse en el mercado. Analizamos otras tres ciudades, pero no tenían esta conjunción. Argentina está lejos de los países árabes, pero también está lejos Australia y es competitiva. La logística nuestra tiene que ser más eficiente. En muchos productos se exporta eficiencia logística, aparte del producto. Si no, el producto no puede ser transportado.

¿Cómo está conformada la empresa GCC?

Hay una empresa que se llama Argentina GCC Business Platform, que es la dueña del contrato con el Ferrocarril. La explotadora de la parte alfalfera es la Compañía Argentina de Alfalfa y Forrajes, de la cual nosotros somos parte. Y se compone de un grupo de empresarios que se dedican exclusivamente al comercio y la logística con Medio Oriente. Tenemos muy buenos acuerdos con los puertos de Buenos Aires y Rosario, y relaciones comerciales con los puertos de Emiratos Árabes.