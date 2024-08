Este jueves 15 de agosto a las 19:30 en el Superdomo, el reconocido infectólogo cordobés Hugo Pizzi brindará una charla abierta denominada “Actualización y Abordaje. Problemática del Dengue”. A posterior, se continuará con una exposición de una mesa redonda a cargo de Mirtha Páez Rearte y Axel Tomas, doctores e investigadores del Centro de Enfermedades Tropicales de la UNC, y de Mario Vignolo, profesional del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba.

Previo a ese encuentro, Pizzi habló en La Mañana de El Periódico Radio donde adelantó los tópicos de la charla así como se refirió al panorama a futuro para nuestra zona y a la importancia de la prevención y la vacunación, principalmente en quienes ya contrajeron la enfermedad.

“En primer lugar vamos a explicar por qué una enfermedad del trópico y un mosquito africano descubierto en Egipto hace siglos nos tiene amedrentados en este momento, porque Córdoba ha tenido 220 muertos, cincuenta y pico mil de personas internadas, 200 mil casos en general. Ha sido muy complicado todo lo que hemos vivido. Si uno dijera ‘la perspectiva de esto es el control’, ya lo tenemos solucionado, pero no es así, porque todos los años se va incrementando”.

En ese sentido, recordó cómo fue creciendo el número de contagiados a lo largo de los años. “En 1997 hubo una inundación en Tartagal, Salta, y a partir de ello hubo un pequeño brote. Ese brote nunca dejó de crecer y después se expandió por todo el país. ¿Por qué? Porque el efecto invernadero, el calentamiento global, han hecho que prácticamente el país se haya tropicalizado”, dijo.

Pizzi se refirió a la evolución de las enfermedades infecciosas y aportó un dato geográfico y cultural: “El paralelo 42 pasa por Río Negro y Neuquén. Nosotros, en nuestros libros, decíamos que nunca una vinchuca o un mosquito iba a pasar el paralelo 42 por la temperatura fría, gélida. Bueno, hoy puedo asegurar que hay casos en Bariloche y en esa zona porque han habido temperaturas de 39 o 40°. Estamos totalmente inermes ante este mosquito porque no tomamos las medidas adecuadas”.

El infectólogo también hizo mención a la aparición de enfermedades desconocidas en la región. “Han llegado enfermedades rarísimas, chikunguña, zika. Por eso digo que hoy es importante porque esta es una patología grave, rara, dinámica exótica. Me encantaría que vaya gente que haya padecido el dengue porque lo más curioso es que quien padeció el dengue, al revés de cualquier otra enfermedad, está en peores condiciones que el que nunca lo tuvo. Está en un índice de fragilidad mucho mayor”, reveló.

En ese sentido, el médico destacó la decisión del Gobierno de Córdoba de comprar 150 mil vacunas destinadas a la población que haya cursado dengue con criterio de internación por más de 24 horas y equipo de salud.

“Esta es la universidad que sale de los claustros, por lo tanto maestro o enfermero que vaya va a tener lo que se llama el puntaje de la Extensión Universitaria, el diploma para el currículum, que es enormemente superior a cualquier cosa y fundamentalmente totalmente gratuito”, comentó.

Prevención

Consultado acerca de la importancia que tiene prevenir, pero desde la proliferación del mosquito transmisor, el médico mencionó nuevas formas de hacerlo sosteniendo que “hoy el mundo tiene otras herramientas".

Seguidamente ejemplificó que en el norte argentino, donde suele dar conferencias, los matrimonios utilizan tul en las camas de dos plazas, es decir, que no sólo se le coloca tul a los moisés para proteger a los bebés. “Vamos a explicar que hay una tela plástica que es muy maleable, pedimos vengan con la tijerita de la casa, para enseñarles cómo se corta, cómo se le pone abrojos en cada extremo y se coloca. Con esto quiero transmitir que hay cosas que están a nuestro alcance”, dijo.

Además, reflejó que hay otras medidas que se están trabajando a mayor escala: “Se está trabajando en el país, quizás para más adelante, en esterilizar a los mosquitos machos. Ha dado muy buenos resultados en el mundo. O contaminarlos con una bacteria”.

“Entonces si yo uso todas esas herramientas más la vacuna lo vamos a controlar, pero cada una de las cosas que he dicho son todas herramientas o sea hay que ir utilizándolas adecuadamente", aclaró.

Pronóstico

El médico también fue consultado sobre el pronóstico avizora a futuro para nuestra zona, teniendo en cuenta que San Francisco y región vienen de una temporada complicada por la enfermedad.

“Hay un hecho que es predecible. Han habido tantos mosquitos, que las hembras contaminadas pusieron huevos y esos huevos estaban contaminados. Entonces cuando vengan cuatro, cinco o seis días de calor intenso, esos huevos van a eclosionar pero no van a nacer mosquitos sanos, sino que van a nacer mosquitos contaminados con el virus”, empezó.

“Si bien es cierto que todo es impredecible en este mundo, cortar estas variables va a ser muy difícil si no actuamos adecuadamente. El padre de la medicina, Hipócrates, decía que no hay peor elemento en una epidemia que una sociedad que es indiferente. Y estamos llenos de indiferentes, de incrédulos, de gente que no ayuda. La prueba evidente fue la cantidad de muertos que tuvimos con el Covid”, afirmó.

Recomendaciones

Por último, Pizzi le brindó consejos a las personas que ya padecieron dengue: “Esa es la población que tiene que protegerse con la vacuna”.

A continuación explicó que si bien el virus del dengue es uno solo, tiene cuatro serotipos: el uno, el dos, el tres y el cuatro.

“Si yo me contaminé con dengue el año pasado o hace diez años o hace un mes con el uno, y de pronto en cualquier momento viene otro mosquito y me pone el dos, hay como una sinergia de potenciación, un choque, que hace un cuadro más grave que el primario”, reflejó.

E insistió: “El que tuvo dengue y lo tiene de nuevo, corre el riesgo de tener un cuadro más grave. Por eso si yo vacuno a esa persona, la voy a proteger durante cinco años”.

Para cerrar, el profesional repasó los síntomas de la enfermedad y el pronóstico del paciente. “Es una enfermedad dinámica y extraña. Hay gente que la tiene de una manera asintomática, son los menos. Pero hay otros a los que les da de una manera tan impactante. Hay quienes dicen que tuvieron la quebranta o rompe huesos. Así le dicen porque es una cosa muy dolorosa. La primera vez uno quizás pueda superarla aún perdiendo mucho peso. Hay gente que pierde 15 o 20 kilos por la fiebre, por problemas hepáticos y demás. Es una enfermedad muy delicada”.