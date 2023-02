Fue atacado por varios perros en la calle: sufrió lesiones y no puede trabajar

Un hombre de 43 que circulaba por Calle 102 de Frontera, fue atacado brutalmente por al menos cuatro perros, uno de los cuales le produjo serias lesiones en su pie izquierdo. El hecho se registró en la mañana de ayer en dicho sector de barrio San Roque y la víctima fue Damián Carrizo (43), un cartonero que vive de lo que junta en la calle.

El hombre pudo comunicarse con El Periódico para contar lo que vivió y quejarse que ninguna de las personas que vieron la situación se hicieron cargo de los animales.

“Quedé tirado, ahora no puedo mover el pie. Esto pasó el jueves a la mañana en barrio San Roque en Frontera, iba en bici y me salieron varios perros, uno de ellos un Pitbull que me agarró los dedos del pie, encima estaba en ojotas, me zamarreó para todos lados”, dijo el hombre.

Que luego aseguró que los animales ingresaron a distintas viviendas, pero que ningún vecino se hizo cargo. “Vivo del cirujeo, con eso me hago la moneda para tener de comer, me tuve que ir hasta el dispensario de barrio La Milka que me atendieron y me curaron. Pero la gente del lugar nadie ayudó”, se quejó.

El hombre manifestó que vive con sus padres jubilados y que lo que gana juntando y vendiendo cartones, vidrios y hierros les alcanza para comprar de comer y por eso solicitó ayuda a la comunidad, ya que según le dijeron, deberá permanecer en reposo durante varios días.

Para aquellos que puedan colaborar, Carrizo reside en barrio La Milka, en esquina de Juan Díaz de Solís y Liniers.