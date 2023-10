Este sábado 28 de octubre, en el marco de la Feria del Libro que se lleva adelante en el Superdomo, se desarrollará a las 18 y en el escenario 1, la mesa de novela romántica "Hablemos de Amor", con la participación de Beta Suárez, Laura Miranda y Valeria Naya.

En La Mañana de El Periódico, Suárez adelantó detalles de la propuesta y sostuvo: “Aunque suene gracioso, la propuesta es la de desromantizar la idea. Vamos a hablar de las nuevas historias de amor. Yo estoy convencida por mi profesión de que las palabras, lo que decimos, lo que nombramos, construye mundos, construye universos. Entonces, la idea es, justamente, abrir un conversatorio con mis colegas, Laura y Vale, que son escritoras y autoras de la misma editorial, para hablar de las historias de amor que queremos contar, y sobre todo también para conversar con la gente, que es algo que nos parece súper rico”.

Cabe mencionar que Suárez es licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en gestión, análisis y creación de contenido digital, escritora y oradora muy activa en diversas áreas.

​Capacita a emprendedores y asesora a Pymes, a grandes empresas y a profesionales desde hace más de 15 años.

“Divierte mucho cómo logramos entre todos romper con esta idea del príncipe que salva a la princesa, pero entrarnos un poco más en las historias de amor que nos entrelazan, las verdaderas, el amor en sus diferentes facetas, que nos parece mucho más divertido, mucho más real, y que tiene que ver con el mundo en el que queremos vivir. Entonces es desde ese lugar que vamos a desromatizar un poco las novelas de amor, Me parece un gran desafío”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que el amor “es más terrenal de lo que parece”: “Por ejemplo, yo tengo dos hijas. Y doy la vida por mis hijas sin dudarlo un segundo. Eso no es lo difícil. Lo difícil es levantarte a las 6 de la mañana y hacerles la vianda. El amor es terrenal y me parece genial que así sea. Me parece que hay una maravilla en lo cotidiano y la invitación es a eso, a encontrarnos”.

Beta contó que le han llegado muchos mensajes de lectoras de San Francisco, lo que la ilusiona a venir. “Tengo muchas ganas de llegar, de encontrarnos, de conocernos, de traspasar la pantalla por las redes y las hojas por los libros. Encontrarnos más allá de las historias”, contó.

En esa línea, reflejó que la visita a nuestra ciudad será especial: “Esta es mi primera novela de ficción, no es mi primer libro, y yo escribo, además, entrevistas desde hace décadas. Pero es mi primera novela de ficción y una de las cosas más ricas que me pasaron con esto nuevo fue la posibilidad de recorrer la inmensa cantidad de ferias del libro que hay en el interior de nuestro país. Me parecen espectaculares”.

“Es un lugar de encuentro, ves a las familias, ves a la gente orgullosa de su lugar. Es como súper interesante. Para mí es, de verdad, un placer que me inviten, la gente siempre es muy cariñosa conmigo. Entonces es devolverles un poco de lo que me dan”, agregó.

La propuesta será el sábado 28 de octubre a las 18 en el escenario 1, en el Superdomo. La mesa de novela romántica "Hablemos de Amor" es una propuesta del sello Vera de VR Editoras. En la ocasión, Beta Suárez presentará “Regla de Tres”; Valeria Naya traerá “Norte” y Laura Miranda presentará su última novela “Más allá del mar”.