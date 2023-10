El escritor de San Francisco, Luciano Lamberti es uno de los exponentes de la narrativa nacional en los géneros de terror y fantástico. Radicado desde hace tiempo en Buenos Aires, donde cultivó una gran carrera en lo literario, volverá el próximo fin de semana a nuestra ciudad para participar de la edición 2023 de la Feria del Libro, que se realizará en el Superdomo.

Nacido en el popular barrio Sarmiento, Lamberti es autor de títulos como “La maestra rural”, “La masacre de Krueguer”, “La casa de los eucaliptus”, “El asesino de chanchos” y “El loro que podía adivinar el futuro”, aprovechará la feria para presentar “Gente que habla dormida”, trabajo que abarca la reedición de dos libros que ya publicó anteriormente más uno nuevo.

La presentación será el domingo 29 de octubre, a las 18 en el Escenario 1. Será presentado por el profesor de Literatura Pablo Sánchez y habrá acompañamiento de la pianista Cecilia Garay.

Lamberti también dará un taller en el SUM del Superdomo el sábado 28, desde las 15: “Todo lo que puede ser un cuento”, dirigido a lectores y escritores de cuento y narrativa en general. En la previa, habló con El Periódico.

- Volvés a San Francisco, tu ciudad, para participar de una Feria del Libro: ¿qué te genera?

- Está buenísimo volver al pago porque tengo parte de mi familia allí, amigos que estarán en la presentación de m libro. Así que muy contento.

- Hace rato dictás talleres de escritura creativa. ¿De qué se trata la actividad que vas a brindar?

- El taller se llama “Todo lo que puede ser un cuento”. Hace más de 20 años que doy talleres, descubrí en eso que el cuento es un género muy variable en el sentido de que hay muchos estilos distintos para escribirlo, formatos. Esto no quiere decir que cualquier cosa sea un cuento. Para mí uno percibe la diferencia entre lo que lo es y no, al mismo tiempo en los autores hay muchas formas de encarar el género. La idea es tirar algunos lineamientos acerca de cómo se diferencia un cuento de un texto corto, con la suficiente apertura para abarcar propuestas distintas. También leer algunos cuentos cortos que están muy buenos, analizarlos, y escribir a partir de alguna consigna. Leer, pensar cómo se puede mejorar. Hay que pensar el cuento en términos de borrador y pensar en cómo mejora un texto de una versión a la otra, esa clase de apertura mental está muy buena.

- ¿Qué podés contar de tu nuevo libro: Gente que habla dormida?

- Podríamos decir que hay personajes ordinarios en situaciones extraordinarias. Tiene experiencias que no pertenecen a la realidad, naturales. Es un poco el ABC del género fantástico, eso se aprende leyendo a Cortázar, por ejemplo. Vamos a presentar el libro, Pablo Sánchez lo hará y Ceci Garay va a tocar algo antes de la presentación.

- Anduviste por ferias de libros grandes que tienen quizás otros atractivos. ¿Cómo es participar de estas que son más chicas?

- Me pone feliz estar, me encantan las ferias más chicas por la garra y el entusiasmo que se le pone. Teniendo en cuenta la difícil situación política del país es un consuelo esta clase de eventos, una especie de refugio. Me pasa que con toda esta ansiedad de las elecciones, nos cuesta…me cuesta concentrarme en algo. Y pasa en los talleres que dicto, alumnos medio deprimidos, en crisis. Me parece que la literatura por un lado habla de la realidad, pero por otro es algo más lindo y más ordenado que la realidad.