Familia Ellena: “No podríamos soportar que lo contraten aquí en San Francisco”, dijeron sobre el homicida de su hija

“Cuando me enteré me produjo un gran dolor. Es injusto cómo sigue su vida como si nada. La Justicia no ayuda nunca a las víctimas y cuando el homicida es un menor siempre se lo protege”, sostiene Isabel Barraud, madre de la joven sanfrancisqueña Mariana Ellena (22), quien murió en 2011 al ser atropellada por Catriel Maximiliano Bertorello.

“El Maxi”, así se hace llamar ahora quien fuera en 2015 considerado culpable por el hecho, mientras en ese momento corría una picada por el centro de Córdoba. Bertorello acaba de lanzar su carrera como cantante de cuarteto y en las últimas horas elevó su perfil público al anunciar un romance con la mediática Morena Rial.

“Nos enteramos que hace música hace unos 15 días, pero ya no podemos hacer nada. Nos cayó como balde de agua helada, alguien que después de matar hizo de todo para ocultar el hecho”, completó el papá de Maru, Hugo Ellena.

Bertorello ya presentó algunas de las canciones de su primer disco y tiene previstas actuaciones en los próximos días en Margarita Disco, en la capital provincial. En los últimos días mostró también un trabajo en colaboración con el cantante Tyago Griffo.

“Son delincuentes tope de gama, no les importa nada, además mucha gente de Córdoba en su perfil le escribieron varias cosas pero no les importa. Si me pasaba a mí lo que le pasó a él (por Bertorello) me escondía debajo de un mosaico”, aseguró Hugo.

En tanto, Isabel aseguró: “No podría soportar que lo contraten aquí en San Francisco. Espero que eso nunca suceda”, dijo sobre el flamante artista cuartetero.

La condena

En octubre de 2015, la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba había condenado por unanimidad a los dos jóvenes que corrían la picada que terminó con la muerte de “Maru”, consideró que no se habían imaginado el resultado trágico que finalmente tuvo, al que definió como “homicidio culposo", por lo que ambos conductores quedaron en libertad.

Sin embargo, en el fuero civil la familia de Catriel Bertorello, el conductor que atropelló a Mariana, se declaró en quiebra, por lo que unas de las partes de este largo juicio que se cobró la vida de la joven de nuestra ciudad, continuó.

Por si esto fuera poco, en esta causa se incorporó el testimonio de la acompañante de Bertorello, Brenda Salas, durante la trágica noche, una testigo central del caso que fue descartada luego en el juicio por su cercanía al conductor y porque esperaba un bebé de él.

Respecto a lo judicial, Isabel recordó que este jueves la llamaron del Juzgado de Menores para terminar con la causa penal en lo administrativo. En lo Civil, sostuvo: “Tampoco se logró nada porque embargan todo. Y este personaje sube al escenario como si no hubiese cometido un crimen. Confió en la justicia de Dios y en la social. Los cordobeses tienen memoria”, dijo la mujer.

Por último, Hugo definió a Catriel y su familia: “Nunca les importó lo que hicieron, lo trataron de tapar, pero quizás la gente prefiere un despreciable que toque música antes que una persona honesta. Si hubiese tenido una condena por asesinato puede rehacer su vida luego, pero la justicia fue indolente y él siguió su vida como si nada. Mi hija no pudo”.