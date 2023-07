Los padres y demás familiares de una niña de 2 años, sobre quien meses atrás se descubrió que había sido abusada sexualmente, se manifestaron este viernes cerca del mediodía frente al edificio de Tribunales. Allí, reclamaron justicia y pidieron nuevamente la detención del único imputado hasta el momento, quien fue liberado días atrás por una decisión del Juzgado de Control.

“Estamos indignados, fue tremenda la noticia porque se tomó una decisión a mi entender grave y fue devastador para nosotros, estamos enojados”, dijo la madre de la víctima, a quien El Periódico le reserva la identidad para resguardar a la menor.

La justicia dictaminó que quede en libertad quien era el único imputado por el abuso sexual de esta menor. La medida fue ordenada por el juez de Control, Fabricio Girardi, quien revirtió el dictamen de prisión preventiva decidido por la Fiscalía de Delitos Complejos.

“Estamos acá en Tribunales para pedir justicia. Paul Moyano (el presunto abusador) sigue imputado, no hay otro sospechoso, ni otra vía de prueba para buscar por otro lado”, agregó la mujer.

En la misma línea, el padre de la menor apuntó: “Les hicieron pruebas a muchas personas y no saltó nada”. Agregó que el sindicado como autor del hecho estuvo en la casa de su pareja –familiar que cuidaba de la niñas- ese día donde se sospecha que ocurrió el abuso.

Los padres de la pequeña estuvieron acompañados de otros familiares y amigos. Respetuosamente, subieron las escalinatas previas al ingreso al edificio y reclamaron a viva voz justicia por su hija. Tras ello, su madre rompió en llanto.

Apelar la decisión

Fuentes de la fiscalía de Delitos Complejos, indicaron a El Periódico que el único sospechoso sigue imputado como “supuesto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal” y que apelarán la decisión del Juzgado de Control.

Los abogados de la familia, Nicolás Casas y Virginia Panero, explicaron que entre otras pruebas, cuentan con testimonios y análisis médicos que estuvieron a cargo del servicio de Laboratorio del Hospital Iturraspe. Estos se efectuaron en personas que estuvieron en contacto con la niña –dijeron- durante los días tomados en consideración en la investigación.

“Trabajamos en conjunto con la fiscalía. Apuntamos los dos al mismo lugar, vamos a seguir buscando las pruebas necesarias, atando cabos para que esto no quede así”, afirmó la madre de la niña.

Explicó también que el imputado en un principio era de las personas “que menos pensamos que podía ser, pero después a través de indicios sospechamos, también por cosas que vivimos. Fue clave cuando lo citaron para hacerse los análisis, era la única persona que se veía nerviosa, apurada por irse, mintiendo que se debía ir a trabajar”.

Sobre la salud de la niña, su madre dijo: “Mi hija está mejor, volviendo a ser lo que era, con tratamiento psicológico, pero con su cabecita más clara”.

En el final, contó cómo se sintieron con los comentarios donde se la juzgaba a ella y a su marido por lo sucedido: “Fue difícil después de esto salir a la calle, que la gente te mire como si fuéramos de otro planeta, no sé si culpables, pero esa mirada que intimida, que juzga. Perdí el trabajo y es difícil en esta situación como está todo. Pero tengo miedo de volver a confiar porque personas muy queridas nos fallaron y es difícil salir de ahí. No estamos tranquilos”.

El caso

El abuso sexual fue descubierto en el mes de abril en el Hospital Iturraspe, a donde la madre de la menor llegó porque su hija no se estaba sintiendo bien.

Luego de una serie de análisis, la pediatra le informó que se le encontró a la menor una bacteria de transmisión sexual en la orina. La mujer decidió hacer la denuncia policial y allí se abrió una investigación judicial.

La defensa del imputado

Durante la semana, este medio se comunicó con el abogado Santiago Ruiz, que defiende al imputado y dijo sobre su liberación: “La prueba no es suficiente y no hay indicios de que pueda darse a la fuga. La causa sigue, el juez solo dijo que no hay suficiente fundamentación para que esté detenido”.

“Hemos ofrecido testigos, cámaras de seguridad para demostrar que en esos momentos donde ocurrió el hecho no estuvo con la víctima”, agregó el abogado.