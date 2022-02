Son varios los damnificados San Francisco y zona que vieron con alivio el fallo histórico que la Justicia emitió la semana pasada, mediante el cual un trabajador metalúrgico logró ganarle la batalla judicial a una entidad bancaria tras ser víctima de una estafa telefónica en agosto de 2020.

Es que actualmente son innumerables las causas de víctimas de estafas bancarias en todo el país que buscan avanzar en el mismo sentido tras ser atacados por “ciberdelincuentes” durante la pandemia. Y esta noticia es sin lugar a dudas un punto a favor que puede sentar precedente.

En la resolución del juicio oral, el juez de primera instancia y tercera nominación en lo Civil y Comercial de San Francisco, Carlos Viramonte, resolvió a favor del denunciante Nicolás Urquía y condenó al banco BBVA local a devolver todo el dinero cobrado a este cliente por cuotas de un crédito tomado por ladrones mediante una estafa virtual, cuya cifra asciende a 159 mil pesos. Además resolvió que la entidad bancaria tendrá que pagar aparte una suma de dinero importante al demandante por daño moral y una multa de orden civil.

A su vez, el juez le impuso todos los costos del juicio (abogados y peritos) al banco, y le ordenó también a la entidad bancaria que una vez que la condena quede firme tenga que publicar en un medio de comunicación de la ciudad y bajo su cargo una síntesis de los hechos que originaron la condena y cuál fue la infracción cometida.

¿Por qué el banco resultó culpable?

Si bien el año pasado Viramonte ya había dictado una medida cautelar para que el banco deje de cobrar las cuotas del crédito al cliente, ahora con la finalización del juicio oral el BBVA deberá devolver además los 159 mil pesos de las cuotas abonadas y otro monto extra por daño moral y punitivo.

La sentencia dictada sienta un precedente importante a nivel nacional debido a que se trata de una de las primeras del país que resuelve ya el tema de fondo en un caso de estafa virtual, donde delincuentes ingresan a la cuenta bancaria de sus víctimas y sacan créditos con una facilidad asombrosa.

En el marco del juicio quedó expuesto cómo el banco detectó el movimiento sospechoso al solicitar un crédito de más de 380 mil pesos, por lo que la entidad bancaria se comunicó telefónicamente con Urquía, y pese a que éste le dijo que no había pedido el préstamo, aun así autorizaron todas las operaciones.

La medida adecuada que tenía que tomar el banco ante la detección del movimiento sospechoso, más la negativa de Urquía comunicada por teléfono, era bloquear la cuenta e informarle todo al cliente.

El juez Carlos Viramonte indicó, a través del fallo, que la cuestión central para determinar la responsabilidad del banco, conforme los postulados expuestos sobre su obligación de seguridad, impone verificar si la entidad demandada adoptó medidas de seguridad para evitar la consumación de la estafa electrónica sufrida.

Y al respecto, se advierte que las medidas del BBVA fueron insuficientes e inadecuadas para dar cumplimiento efectivo a su obligación de seguridad en el entorno digital utilizado por el usuario.

En efecto, "detectado por el banco el movimiento sospechoso, se lo comunicó al actor mediante un SMS y se comunicó telefónicamente con el Sr. Urquía para consultarle si había solicitado un préstamo personal a lo que le respondió rotundamente que no; y aun así aprobó el préstamo preacordado y autorizó las transferencias", se destaca en el fallo.

Cabe remarcar que la sentencia no quedó firme, por lo que el banco apeló la sentencia, y próximamente deberá resolver la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de San Francisco.

Al menos cinco causas más

En Tribunales de San Francisco hay al menos cinco causas que avanzan con diferentes características de estafas bancarias por parte de “ciberdelincuentes”.

En el Juzgado Civil de 1ra Nominación hay un caso recién iniciado en etapa de juicio oral, en el Juzgado 2a Nominación hay tres casos (1 con acuerdo contra el Banco Galicia), y en el Juzgado de 3a Nominación hay dos (Urquía que ya tiene sentencia y hay otro contra el Banco Macro que está en trámite).

“Tuve miedo pero nunca me detuve”

Nicolás Urquía recurrió a los medios desde el primer momento en que fue víctima de una estafa y sobre todo al no tener respuesta favorable desde el banco. Todo fue cuesta arriba, hasta que logró contactarse con la abogada Celeste Peretti, especialista en derechos del consumidor.

"Estoy emocionado porque me tomó de sorpresa dado que no esperaba una resolución tan rápida. Me saqué una gran mochila de encima", expresó Nicolás Urquía en El Periódico Radio FM 97.1, al destacar que si bien su estafa fue en agosto de 2020, el juicio duró apenas unos pocos meses.

Como consecuencia de la estafa, durante este año y medio pasó muchos altibajos. "Arranqué muy bien con el reclamo, pero después se estancó todo. Hasta que me puse en contacto con Celeste (Peretti), y ahí cambió todo porque hizo un trabajo perfecto", aseguró.

"Siempre tuve temor porque una entidad bancaria tiene muchos más recursos para accionar. Pero no me dejé ganar por el miedo. Ellos son más grandes y tienen más cosas al alcance", remarcó.

Además indicó que en todas las veces que fue al banco nunca le dieron una respuesta favorable: "Siempre me dijeron que la única solución era que yo tenía que pagar. También sentí que me quisieron intimidar porque cuando empecé con los reclamos me dijeron que me podían hacer una contra denuncia", manifestó, y enfatizó que pese a eso nunca decidió frenar con su reclamo.

Consejos para las víctimas de estafa

La abogada Celeste Peretti, quien además es titular de la Asociación de Consumidores Unidos de San Francisco, remarcó la importancia de recurrir a un profesional a la hora de padecer una estafa.

Al mismo tiempo recalcó que el fallo del caso Urquía contra el banco BBVA marcó un precedente muy importante siendo uno de los primeros en el país: "Es novedoso no solo porque se responsabiliza al banco, sino también por la procedencia del daño moral y punitivo. Son dos tipos de daños que suelen ser controvertidos en este tipo de casos", sostuvo.

"Jurídicamente fue una gran tarea para tratar de probar estos dos tipos de daños y estamos muy conformes de que salió favorable", dijo.

Con la irrupción de la pandemia muchos consumidores se volcaron a las distintas plataformas digitales para evacuar sus consultas los bancos y esto fue un caldo de cultivo para estafadores que estaban al acecho para poder robar datos.

"Estamos viendo las primeras sentencias de estas características que marcan un antes y un después entre tantos casos de estafas", manifestó la abogada Peretti.

-¿En el estudio tienen mucho casos de estafas virtuales?

-De San Francisco son concretamente 10 causas las que tiene el estudio, dos están judicializadas y a punto de iniciar una tercera. Mientras que las siete restantes están en etapa de reclamo extrajudicial. En total el estudio tiene 15 causas de estafas virtuales de toda la región. De esas, cinco están en instancia judicial, ocho en instancia extrajudicial (reclamos previos por carta documento) y dos con instancia extrajudicial culminadas, pero sin intenciones de acudir a la Justicia por parte del cliente.

-¿Qué le recomienda las víctimas de estafas como la de Urquía?

-Les recomiendo que apenas toman conocimiento de la estafa bancaria se comuniquen inmediatamente con un profesional con conocimiento y praxis en Derecho del Consumidor a los fines de recibir el asesoramiento adecuado para efectuar la denuncia de fraude ante la entidad bancaria y la denuncia ante la Unidad Judicial. Si el banco resuelve desfavorablemente el reclamo o no da respuesta, se debe enviar una carta documento al banco para realizar una intimación extrajudicial. Si el banco contesta la carta documento negando su responsabilidad, o no la contesta y guarda silencio, se debe iniciar la demanda ante la Justicia.

-¿Creen que todos los casos puede resultar favorables?

-Todos los casos deberían resultar favorable en la medida que se pruebe que existió un incumplimiento al deber de seguridad por parte de la entidad bancaria y una violación al deber de información y trato digno que están obligados a garantizar como proveedores de servicios bancarios.

Que no bajen los brazos

Sabiendo que durante estos últimos dos años son miles de personas las que se vieron afectadas por estafadores que robaron datos e ingresaron a las cuentas bancarias para robar dinero, Nicolás Urquía recomendó a todos los afectados que "no bajen los brazos y que den pelea".

"Hay que volcarse a las redes, a los medios y buscar un buen profesional como lo hice yo. Además lo principal es apoyarse mucho en su familia y tener fe que todo se resuelve", mencionó.

El gesto de la patronal

Urquía reconoció a los propietarios de la empresa Macoser de San Francisco, en la cual se desempeña, debido a la ayuda que le brindaron desde el primer momento.

"Ellos me ayudaron mucho. Me ayudaron a pagar muchas veces las cuotas del crédito y jamás me pidieron que le devolviera un centavo hasta que se resolviera todo", destacó.

Además recordó que tuvieron una mala experiencia cuando en la primer semana de investigación penal padecieron un allanamiento en la fábrica debido a que desde el banco dieron mal la información sobre el registro de ingreso a la cuenta bancaria.

"Pese a eso ellos jamás desconfiaron de mí y no me soltaron la mano", agradeció, y agregó que el allanamiento fue porque desde el banco dieron mal la fecha acerca de cuándo fue la estafa y buscaban si había ingresado ese día mediante una computadora de la empresa.

¿Cómo sigue la causa penal?

La demanda judicial corre por carriles diferentes. Por un lado, la civil, la cual fue resuelta tras el fallo histórico, y por otro lado la denuncia penal en la cual la fiscalía debe investigar quiénes fueron los responsables del robo.

"Se está investigando quiénes son los autores del robo. Se dio con la persona que hizo la transferencia, pero es realmente complejo poder recuperar ese dinero", explicó la abogada Peretti.

Recalcó que es importante hacer la denuncia para que se pueda desarticular estas redes que están en todo el país y atacan a muchas personas.