Abrió una nueva edición de la Exposición Rural de San Francisco, esta vez la número 90. Con un predio colmado por expositores, cerca del mediodía se procedió al corte de cinta pero antes hubo discursos que tuvieron como eje la política nacional.

El primero en hablar fue el presidente de la Sociedad Rural San Francisco, Javier Cassineri, quien agradeció la presencia de todos.

“Después de un impase es una alegría y una celebración para todos estar inaugurando esta nonagésima exposición, si bien el año anterior llevamos a cabo una muestra austera ganadera, esta Sociedad Rural que cumplió 102 años en agosto se merecía una exposición de lujo que engalane su trayectoria con un predio colmado”, dijo.

El dirigente ruralista destacó la presencia de los expositores de numerosos rubros y agradeció el apoyo de la Municipalidad de San Francisco, el auspicio del Gobierno de Córdoba, la presencia del municipio de Frontera y Josefina, entre otros.

“Reconocemos su respuesta positiva y el ímpetu puesto para llevar adelante este desafío, ya que fue de gran ayuda teniendo en cuenta este tiempo de incertidumbre, con cambios repentinos y permanentes en la economía del país”, destacó.

Cassineri se refirió a las inversiones en el predio, la parquización, los caminos renovados para el contacto entre salones para darle al visitante un tránsito fluido y la tecnología para que el predio cuente con internet de buena calidad: “Cada año queremos mejorar para darle al expositor y visitante una permanencia confortable”.

Luego, envió un mensaje al Gobierno nacional: “Tenemos las herramientas, el conocimiento, la tecnología y el compromiso para contribuir al desarrollo, solo necesitamos pautas claras, no presión impositiva, no retenciones, no obligarnos a vender nuestros productos, no trabas a la exportación, no medidas intervencionistas y no tratar de dividirnos beneficiando a un sector y perjudicando a otros”.

Luego, siguió: “Todas estas medidas generan caída de la inversión y de la producción, sin beneficios para nadie, así no se pone la Argentina de pie, no se favorece a la mesa de los argentinos. El campo está de pie, lo demuestra produciendo materia prima, obteniendo cosechas récord, generando divisas para el país y originando empleo”.

Aportes de la Provincia

En representación del Gobierno provincial se encontraba el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, quien hizo un aporte a la entidad de 1.300.000 pesos.

“Es una de las exposiciones más importantes de la provincia. El sector productivo de Córdoba es nuestro ADN y estamos convencidos de eso. Cuando nuestros pueblos crecen es porque al campo le va bien y eso lo tenemos que proteger”, dijo el funcionario.

Busso indicó que “hay que levantar la voz y plantear lo que sentimos desde el punto de vista de un país que hace mucho tiempo dejó de ser federal para convertirse en centralista, unitario, más vinculado a los intereses del puerto y alejado de los intereses productivos del interior”.