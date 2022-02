La violenta explosión en un departamento en calle López y Planes al 1600 de barrio Catedral de San Francisco, dejó a un hombre de 50 años con lesiones de gravedad, un lugar prácticamente destruido y numerosos vecinos impresionados, varios de los cuales trabajaron en el rescate de la víctima.

Según dos mujeres que residen en el complejo donde se produjo la explosión, el incidente se registró alrededor de las 0.15 de este miércoles, en el departamento número 9 -primer piso- donde reside el vecino de apellido Gottig de 50 años.

María del Valle, reside a pocos metros de la víctima, en el departamento número 7 y se encontraba acostada al momento de la explosión. “Mi nena estaba con una prima en el comedor del departamento, yo me había ido a acostar, sentí una explosión fuerte, lo primero que imaginé fue que se les había caído el televisor a las nenas. Salí apurada y les pregunté ‘qué pasó’, ellas estaban paralizadas y me dijeron que venía de afuera. Me asomé a la puerta y vi gente correr por el pasillo, me cambié y cuando abrí la puerta vi al hombre salir prendido fuego para el lado de la terraza”, le dijo la mujer a El Periódico.

Según la señora, fueron los vecinos del departamento n° 8 los que actuaron rápidamente para socorrer al hombre herido tras la explosión.

“Salgan que hay olor a gas”

Fueron los mismos vecinos los que a los gritos pedían a todos los residentes del complejo que dejaran sus departamentos por la presencia de un fuerte olor a gas.

Leonela, una vecina jubilada cuyo departamento se ubica justo debajo del de la víctima, también tuvo que levantarse sobresaltada por la explosión. “Se sintió un ruido terrible y gritos, me arrimé a la ventana y vi gente corriendo, un muchacho que no sé quién era, me dijo que salga afuera que algo había explotado y había, gas. Como pude salí y el hombre ya estaba tirado en la verada inconsciente”, relató.

Según las mujeres, “todo se pudo producir por un desperfecto en el departamento. Hubo fuego en la cocina y hasta que no cerraron el gas no se apagó”, reconocieron.

Ambas coincidieron que Gottig era un hombre que trabajaba mucho y que si bien lo veían poco, se mostraba agradable, aunque desconocían que el hombre era oriundo de Rafaela. Si sabían que tiene un hijo adolescente que sabía pasar algunos días junto al hombre.

Estado crítico

Tras el incidente, el hombre permanece internado en terapia intensiva del hospital Iturraspe, en estado crítico y con un 60% del cuerpo quemado, según autoridades del nosocomio.

El jefe del cuerpo activo Hobey Salvático explicó a El Periódico Radio FM 97.1 que cuando llegaron se observa una persona en la vereda siendo atendida por el servicio de emergencia. "Fue una explosión por acumulación de gases en el ambiente. Eso fue en sector de una cocina en un departamento", detalló.

"Había mucho destrozo, voladura de vidrios, muebles tirados y dañados como consecuencia de la onda expansiva", informó.

También agregó que según testigos, el hombre salió de la casa prendido fuego en parte de su cuerpo y los propios vecinos lograron apagarlo y cortar el suministro de gas del domicilio.