El estudiante de Ingeniería Electromecánica Julián Marchese viajará el próximo 18 de septiembre a Alemania para participar durante un año del Programa de Intercambio DAAD-UTN y llevar adelante experiencias de capacitación e investigación en el país germano en ese período.

Mientras termina de preparar su viaje, Julián habló sobre las expectativas que vive ante esta experiencia: “Todavía no termino de reaccionar, hace unos días empecé a sentir algo de miedo, intriga, ansiedad por el hecho de ser algo nuevo, nunca tuve una experiencia así, salir del país sí, pero un país que no es limítrofe no, con un idioma totalmente distinto, una cultura totalmente diferente, si bien uno va estudiando vas teniendo un panorama, no es que uno va sin nada pero la experiencia en carne propia es distinta”.

Julián es oriundo de Las Petacas, y terminó de cursar en UTN en 2019. “Yo hice la primaria en Las Petacas, me fui a hacer la secundaria técnica a San Jorge y me quedé en un internado de escuela de primero a sexto año, los fines de semana volvía a mi pueblo y después arranqué la Universidad acá, viajaba de Las Petacas para acá, me quedaba en la semana y los fines de semana volvía”, dijo.

Su viaje a Alemania estaba programado para 2020, pero el contexto de pandemia obligó a reprogramarlo. Sin embargo, el proyecto de viajar a Alemania comenzó a gestarse mucho antes. “En 2015 comencé a estudiar en la Facultad, y al año siguiente empecé a estudiar alemán”, contó el joven estudiante. Cabe mencionar que el proceso que deben cumplimentar los estudiantes que quieran participar de este programa requiere de tiempo y esfuerzo, ya que deben anotarse por lo menos dos años antes de la fecha de partida, estudiar alemán, presentar un proyecto de investigación para desarrollar en el país germano, y superar varias instancias de evaluación.

Julián también elaboró un proyecto de investigación para ser parte de este programa. Se denomina “Sistema de Amortiguación Activa (Si.Am.Ac) para transporte seguro de cargas sensibles”, y según lo explicó, “la idea sería crear un sistema que vincule una mesa de carga con el vehículo que propiamente traslada la carga. Entonces la idea es que los movimientos que tenga ese vehículo no se transfieran a la carga que vos estás trasladando. Así, esas cargas sensibles que por un golpe o un movimiento brusco pudieran llegar a sufrir algún daño, estarían salvadas porque el sistema estaría pensando para que tienda aislar las vibraciones entre dos sistemas, como un nexo para que no se mueva tanto. Yo lo había pensado por ejemplo para cargas peligrosas como de las explosivas, que por algún golpe o movimiento brusco pudieran tener un resultado no deseado. O para transporte de personas politraumatizadas después de algún accidente, entonces el movimiento de la ambulancia no se trasladaría al paciente y ese sistema garantizaría un poco más la integridad del paciente en el momento del traslado”.

En cuanto a las líneas de investigación que le interesarían abordar en Alemania, Marchese indicó: “La idea es estudiar una temática que me gusta mucho que es sistema de automatización y control, lo ideal sería estudiar sistema de control. Si bien acá tenemos una materia, quería profundizar un poco más en los distintos tipos de control, cómo programarlos, cómo estructurarlos, armarlos, diseñarlos, los tipos de sensores que vienen, cómo se realizan las mediciones, me gustaría ir por ese lado y en la Universidad hay grupos de investigación y es un área que se estudia, hay muchas materias dedicadas a eso”.

La experiencia de intercambio de Julián será en la Universidad Técnica de Ilmenau, una universidad pública con fuerte vocación técnica, situada en Ilmenau, Turingia, en el centro de Alemania.

“El programa cuenta con la posibilidad de hacer algún tipo de pasantías, y experiencia laboral allá, la idea mía es concatenar la experiencia de allá con el título acá porque quiero ver si puedo tramitar las PPS de allá poderlas computar acá, algunas materias si puedo hacerlas también. Si sale un empleo efectivo y las chances de quedarme allá, en este momento es una posibilidad que no barajo, pero nunca se sabe, a lo mejor me gusta mucho, me acostumbro a la cultura alemana, al lugar donde estoy y puede ser que sí, como puede ser que extrañe mucho y me tenga que volver. Eso lo voy a decidir una vez que esté allá”, comentó.

Finalmente, el joven agradeció “al ingeniero Diego Ferreyra porque fue uno de los que dio el aval como docente de la UTN San Francisco para el viaje, cuando hicimos la presentación, ya en la etapa de preselección, antes de rendir el coloquio en Buenos Aires, había un apartado para cargar ciertas cartas de recomendación, una fue de él como docente que dio el aval y el interés para que este proyecto se siguiera estudiando; también el doctor Diego Lahournere también, como médico emergentólogo dio también su aval, y también la doctora Eleni Maratos, neurocirujana, que trabaja en el Hospital King's College de Londres, que también dio su aval y su interés en que este proyecto siguiera adelante”.

“Es un orgullo poder concretarlo”

El director de Proyección Estudiantil de la SAE de UTN San Francisco, Rodrigo Ocampo, afirmó: "Para la Facultad Regional San Francisco, y para la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, es un orgullo poder concretar estos programas de intercambio con el exterior, en este caso el DAAD es un programa que ya está consolidado dentro de UTN y desde hace muchos años se viene concretando y son muchos los y las estudiantes que pudieron viajar a Alemania”.

“En este caso el reconocimiento es para Julián por su esfuerzo, junto a quienes también colaboraron mucho, como la profesora Analía Olivera Seitz que lo capacitó en el idioma alemán, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles por las gestiones realizadas para la concreción del intercambio, como así también los docentes y formadores que dieron sus avales para cumplimentar con la documentación requerida”, expresó Ocampo.

Luego explicó: "El Programa DAAD-UTN fue evolucionando, pasó de ser una experiencia de seis meses a una de doce meses, en la cual los primeros seis son de intercambio académico, y los restantes, son de una experiencia de pasantía. En todo ese contexto hay instancias de investigación para desarrollar el proyecto que se presentó. Una vez instalado, Julián va a recibir una capacitación de idioma de dos meses, para perfeccionar el nivel que hoy tiene, y eso se costea entre DAAD y UTN. Este intercambio es cofinanciado entre UTN y DAAD, y permite que 15 estudiantes de toda la Universidad Tecnológica Nacional participen de esta experiencia”.

Finalmente, Ocampo agregó: “Le deseamos a Julián una hermosa experiencia, que pueda potenciar sus aspectos académicos, que pueda vincularse con otras culturas y que el día de mañana pueda transmitir todas esas experiencias a la comunidad de UTN, en el marco del proceso de internacionalización que la globalización está potenciando”.