Jugar un picadito, un fútbol-tenis o tirar unos pases con alguna gloria del fútbol no debe tener precio. Y más si es un ídolo de tu club. Bueno, eso le pasó hace unos días a Tomás Massola, un joven de San Francisco que fue a vacacionar a Punta de Este con amigos y su novia y se cruzó en la playa con Martín Palermo, el ex goleador de Boca y Estudiantes de la Plata.

“El día que jugué al futbol con Martin Palermo. Un sueño hecho realidad”, posteó en su cuenta de Instagram con una foto en donde se lo ve junto al Titán.

¿Pero cómo se dio ese encuentro? Massola se lo contó a El Periódico: “Fue el sábado por la tarde, caminando por la playa uno de mis amigos, el más farandulero, vino corriendo a la sombrilla y nos dijo que estaba Martín Palermo en el agua. Ahí fuimos y los vimos que estaba con su familia, entonces no sabíamos si acercarnos y pedirle una foto porque no queríamos molestar”.

Tomás agregó que retornaron a su sector y decidieron esperar, pero con el correr del día ese bichito de conocerlo e intercambiar alguna palabra seguía picando en el grupo: “Mi novia es fanática de Boca y no aguantaba y quiso ir a pedir una foto. Al principio se lo veía reservado, con respuestas breves y en un momento le tiré de jugar un fútbol-tenis porque veníamos jugando todos los días con unos chicos de Rosario que nos hicimos amigos. Y ahí me sorprendió su respuesta porque me dice ‘no me tentés así’. Me preguntón dónde estaba la canchita y me dijo de jugar al otro día”.

El sanfrancisqueño junto a sus amigos y novia pensaron que la respuesta del también ex DT de Platense fue al pasar, algo de momento que posiblemente no se llegue a concretar. Sin embargo, la magia ocurrió.

“Eh, flaco”, el llamado

Al otro día, Tomás contó que para ir al baño en la playa debía pasar cerca de donde el día anterior estaba el Titán.

“Fui para ver nada más si estaba, no quería ir a molestarlo. Pero cuando paso por ahí cerca escucho ‘flaco’, que alguien me llama. La verdad no lo podía creer. Me vuelvo y me preguntó si la canchita estaba armada que en un rato iba. Fue algo inexplicable, así que les avisé a los chicos.

Pese a que seguía algo de escepticismo en los chicos, el máximo goleador en la historia de Boca cumplió, como lo hacía en la cancha.

“De lejos lo vimos venir, mucha gente se empezó a levantar para saludarlo y llegó hasta la cancha. Miró el primer partido y luego se metió y no salió más. Jugué en contra, de compañero, afuera se iban armando equipos de tres para meterse”, señaló describiendo una situación poco frecuente.

Encima, Palermo les regaló una media tijera que fue un puntazo para su equipo en uno de los partiditos, la cual se viralizó por todos lados.

Sobre la experiencia, Tomás dijo que fue hermosa: “Palermo se soltó, tiraba chistes, la verdad que muy piola y para nosotros es un recuerdo inolvidable”, cerró.