Entregaron 38 nuevas escrituras sociales⁣ a familias de San Francisco

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, encabezó en el mediodía de este lunes el acto de entrega de escrituras definitivas y gratuitas a 38 familias de la ciudad, que se realizó en la Tecnoteca. Las mismas fueron gestionadas ante el Ministerio de Promoción del Empleo y de Economía Familiar del Gobierno de Córdoba a través del programa "Tu Casa - Tu Escritura".⁣

El programa tiene el objetivo de impulsar la regularización de loteos y la escrituración definitiva en toda la provincia, y a través de la Ley Provincial 9.811 permite escriturar viviendas de carácter social (provenientes del Estado o adquiridas de manera particular) a familias que no posean otro inmueble y que no cuenten con los recursos para afrontar el proceso.

Las gestiones fueron llevadas a cabo a través de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Políticas Sociales del municipio para que estas familias locales puedan acceder al título que les garantiza ser propietarios de los inmuebles.⁣

Demoras

El intendente Bernarte explicó que esta actividad de había visto paralizada durante la pandemia y que en los últimos meses se hicieron gestiones ante el Ministerio provincial para destrabar las escrituras pendientes. "A partir de ahora, esperamos que se normalicen estos procesos”, dijo.⁣

“Compartimos lo que, imaginamos, es un momento de suma felicidad y de tranquilidad para estas familias. Quiero decirles que la ciudad está pasando por un momento de desarrollo y de crecimiento, y que ninguna construcción exitosa puede hacerse de manera individual. Todas las construcciones exitosas son de carácter colectivo”, agregó.⁣

“Los invito a que sigamos trabajando juntos para que la ciudad continúe por este camino de progreso y desarrollo. Los felicito profundamente por la alegría de este momento”, finalizó el mandatario.⁣