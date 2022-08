En el Centro Cultural sigue la muestra que recrea la historia de los héroes de Malvinas

El pasado 26 de agosto, quedó inaugurada en el Centro Cultural San Francisco, la muestra la muestra “Héroes de Malvinas: historias y memorias”, un nuevo y ejemplar homenaje a los veteranos locales que participaron del conflicto bélico por las islas del Atlántico Sur de 1982, y que continuará exhibiéndose con distintas actividades durante casi todo el mes de septiembre.

Se trata de una exposición de cartas, fotos inéditas, elementos personales y relatos de los veteranos de la Guerra de Malvinas de nuestra ciudad a través de la cual se pretende "malvinizar" y honrar a los héroes de Malvinas, a 40 años de aquel hito de la historia argentina.

Alejando Giletta y Juan Bassano, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra San Francisco, junto a la diseñadora Natalia Barbero, se refirieron a la muestra ubicada en J.J. Paso y Mitre, que puede recorrerse semanalmente desde las 8 hasta las 20, mientras que los días sábados y domingos puede visitarse hasta las 22. En conjunto se expone la muestra fotográfica "Mujeres, memoria y Malvinas", cuya autora es la docente de la UNC María Elena Otero.

Dicha exposición está abierta para la visita de establecimientos educativos, que podrán recorrer la muestra junto a algún excombatiente.

“Una grata sorpresa”

Giletta, presidente del Centro de Veteranos resaltó el trabajo realizado por la diseñadora Natalia Barbero, encargada de recepcionar los elementos personales que cada veterano deseaba que sean conocidos. “Nos hizo sentir halagados por todo este trabajo que comenzó hace dos meses", reconoció.

Por su parte, Bassano aseguró que se vio sorprendido por muchas de las fotos que aportaron los veteranos y que no se habían visto publicadas en ninguna revista ni diario, “las tenemos acá, fue una linda experiencia haberlas visto y todo lo que aportaron el resto de los veteranos”.

En este sentido, Giletta insistió: “Me impactó fue la calidad del trabajo por medio de los detalles, si ustedes se fijan en las pancartas cada una tiene los detalles bien especificados con la foto de cada veterano”.

Los excombatientes resaltaron la “profesionalidad con que se armó la muestra”.

“Me hicieron sentir Malvinas”

Por su parte, la diseñadora Barbero que junto al artista plástico Damián Bolaño tuvieron a su cargo el armado de la exposición, agradeció haber sido partícipe de la muestra y poder conocer las historias de cada veterano.

“Tengo 47 años y esto es lo más hermoso y lo más gratificante que me ha tocado hacer. Conocerlos a ellos recibirlos en mi casa y plasmar lo que ellos sintieron y vivieron con tanta pasión. La palabra héroes no alcanza. Tengo que agradecerles a ellos que me hayan hecho sentir Malvinas como nunca en mi vida”, subrayó.

Más actividades en el marco de la exposición

Los veteranos confirmaron que durante todo septiembre se realizarán actividades en el marco de la muestra en el Centro Cultural.

El próximo viernes se realizará la presentación de un libro, mientras que el próximo domingo 4 de septiembre con motivo de la llegada a San Francisco de la imagen de Nuestra Señora de Luján, que estuvo presente en las Islas Malvinas y fue recuperada para nuestro país.

El Centro de Veteranos se reunirá desde las 17 en el Monumento a Malvinas para participar del rezo del Rosario y luego trasladarla a la Iglesia Catedral donde, a partir de las 19, participarán de la misa.