La Empresa Municipal del Gas (Emugas) lanzó en los últimos días una encuesta para relevar aquellos frentistas a quienes el gas natural pasa por el frente de su vivienda pero no se conectaron todavía. La idea, indicó Oscar Enrico, su presidente, es conocer las causas para poder captar más usuarios.

“Lo que pretendemos es ver la potencialidad del sistema puesto de manifiesto con el tendido de redes en la ciudad. La expectativa es tratar de captar más usuarios, generar más conexiones y alcanzar con el servicio mayor cantidad de gente”, explicó a El Periódico.

Los resultados, adelantó el funcionario, les servirá para tomar acciones concretas y lograr las condiciones para la conexión en cada caso.

Al ser consultado sobre cuáles podrían ser las causas por las que no se conecten estos frentistas, Enrico dijo: “Hay varios ejes que sostienen la encuesta: la falta de información o que el frentista no está pendiente de ello; los costos; la disponibilidad de red habilitada o no; la franja etaria que influye al momento de tomar una decisión de este tipo. En base a eso se responde y vemos qué podemos hacer en consecuencia”.

Respecto a qué soluciones puede brindar Emugas, el titular de la empresa indicó: “Somos un nexo en la búsqueda de un resultado. No tenemos herramientas de crédito como para acelerar el proceso decisorio y no nos podemos quedar al margen en la búsqueda de esa herramienta.

Hicimos contacto con entidades crediticias, estamos buscando costos de instalación, tratando de componer una situación de varios elementos en juego para ver de qué manera le llevamos al frentista una información que necesite para que tome una decisión final”.

Pasos para acceder al servicio

Por otro lado, María Laura Gaido, gerenta de Emugas, se refirió a los pasos que se deben tener en cuenta los usuarios y el nuevo horario de atención que habrá desde el próximo lunes.

“Hay varios pasos que cumplir una vez que pasa el tendido de la red domiciliaria. En ese momento cuando se ejecuta la obra lo que se puede hacer es solicitar el servicio domiciliario, conexión del caño que pasa por la vereda hacia su domicilio. Si se realiza cuando se ejecuta la obra es más simple y el costo es menor. La conexión estará hecha una vez habilitada la obra”, aclaró.

Gaido indicó que hay gente que cree que cuando se habilita la red está en condiciones conectarse al servicio de gas natural, sin embargo existe un paso previo: “En definitiva, una vez habilitada la red hay que llamar al gasista matriculado, la empresa tiene un listado para que haga la instalación interna. Este es quien hace el trámite para la conexión final. Cuando se presenta la documentación, la gente de técnica hace la inspección en domicilio y si se aprueba el cliente viene a la empresa y abona la colocación de medidor”.

Nuevo horario

Desde Emugas informaron que desde esta semana la oficina abre sus puertas al público de 8 a 12.30.