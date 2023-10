Carlos Fabián Cejas (50), el vendedor de praliné más popular del centro de la ciudad, necesita ayuda de la comunidad para no perder la vista. Meses atrás, el hombre fue diagnosticado con cataratas en los dos ojos, pero al no contar con obra social ni mutual, no puede hacer frente a una operación.

Cejas lleva más de tres décadas vendiendo sus elaboraciones en su carrito, “Praliné Pirulin”, siempre en bulevar 25 de Mayo al 2500 -entre dos reconocidos negocios de ventas de calzados-, y es, podría decirse, como una postal del centro de San Francisco.

En diálogo con El Periódico, Carlos compartió la difícil situación que atraviesa en la que el tiempo le juega en contra: "Ya hace cuatro meses que no puedo juntar la plata para recuperar la visión. Me diagnosticaron cataratas en los dos ojos. Lo que pasa es que no tengo nada ni mutual ni obra social, nada. El único recurso mío es vender praliné".

Según el hombre, cuando pudo averiguar con un oculista privado, la operación para corregir las cataratas ascendía a una suma considerable, aproximadamente 300 mil pesos por cada ojo.

Sin embargo, Cejas también tuvo que afrontar estudios adicionales y otros gastos, lo que le complicaron aún más reunir el dinero.

Deterioro en su salud visual

Cejas contó que su situación se torna cada vez más precaria, ya que su visión se va deteriorando con el paso de las semanas, lo que afectando su seguridad personal: "Corro mucho riesgo con el simple hecho de cruzar la calle, porque lamentablemente no veo a más de 50 metros por este problema que se fue agravando. Veo todo nebuloso," expresó preocupado.

Pero pese a todo, el hombre no pierde la esperanza de someterse a la operación y así evitar la pérdida de la visión. Para lograrlo, hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad: "Le pido a la gente si por favor me da una mano, yo sé que la gente es solidaria, pero también que estamos en una situación difícil del país, eso lo entiendo. Con lo mínimo que me puedan ayudar es mucho para mí", manifestó.

Por este motivo, familiares y amigos de Carlos, le abrieron una cuenta en banco Hipotecario para que, aquellos que puedan y estén en condiciones de ayudarlo, puedan depositar dinero para su intervención. La cuenta que compartieron es la siguiente: cuenta 404300036906423. CBU: 0440043140000369064237.

También se sumó a la campaña la gente de la Red Solidaria San Francisco, que se puso a disposición para ayudar al reconocido vecino.

Para cerrar, el hombre pidió "aunque sea recuperar la visión de uno de los ojos, si se puede de los dos, mejor. Busqué y pedí turno por otros oculistas en Buenos Aires y Córdoba, pero me daban turnos para el año que viene y a esa altura ya va a ser muy tarde. Yo sé que la gente es solidaria y que ayuda un montón y lo que quiero aclarar es que lo que se recaude en el banco es solo para la operación de la vista, nada más. Sé que con la ayuda de la gente lo voy a lograr".

Vale recordar que el hombre, heredó el trabajo de vendedor de praliné gracias a su papá, Carlos Pedro Cejas, que le enseñó el oficio y los secretos para hacer praliné, en su adolescencia. “Cuando a mi papá le pedí una moneda para salir me contestó: ‘vení conmigo y mirá cómo se hace esto, así te vas a ganar la moneda’. Empecé llenando las bolsitas de praliné, estuve dos semanas mientras él me enseñaba y después me dijo ‘bueno, ahora te dejo solo’”, le había contado a El Periódico, en una entrevista realizada en 2022.

Además, en aquella ocasión Cejas se imaginaba todavía vendiendo sus elaboraciones por muchos años más: “Yo mientras me dejen vender voy a seguir con esto. Este carrito tiene más de 40 años, ha tenido sus batallas pero antes de la pandemia lo remodelé un poco así que seguimos tirando”.