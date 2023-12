Al igual que UEPC, el Sindicato de Empleados Públicos lanzó un paro de 24 horas el martes 26 de diciembre por lo que consideran un incumplimiento salarial. Además convocaron a asambleas informativas entre otras medidas de fuerza.

Verónica Paz, delegada gremial, explicó en La Mañana de El Periódico la situación por la que transitan y aseguró que se encuentran en "estado de conflicto".

“Estamos en estado de asamblea permanente todos los empleados públicos de la provincia, no solamente el Sindicato de Empleados Públicos. El problema que tenemos es que el actual gobernador rechazó y desconoció la pauta salarial que habíamos firmado con Schiaretti, que era la cláusula gatillo con el aumento que correspondía al índice inflacionario de los meses hasta enero”, empezó.

Seguidamente, dijo: “Nosotros no queremos pagar lo que en realidad pertenece al Gobierno. Hoy todo el mundo que tiene APROSS sabe que salvo en Córdoba capital en el resto de la provincia sinceramente no funciona. Estamos pagando una cuota, que se nos descuenta del sueldo, que es altísima, sumado a los proseguros que cobra, porque te cobran por ir a atenderte. Nos están descontando en dos tramos el aporte jubilatorio, uno va a la nación, que es el 11% y otro queda en la Caja de Jubilaciones de la provincia, que hasta ahora era del 13%. La suba va a ser de un aporte del 25%. Creo que los empleados públicos no tenemos por qué pagar algo que es un derecho y lo tiene que reconocer la provincia como tal”.

Respecto a cómo serán las medidas de fuerza, detalló: “Recién salgo de una asamblea a nivel hospitalario, nos dieron un mandato de que vamos a hacer una ratificación de asambleas cada dos horas y a su vez el 26 de diciembre hacemos un paro con movilizaciones en Córdoba capital de todos los gremios”.

Esto significa, explicó, que el 26 de diciembre las distintas delegaciones del sector público van a hacer un paro sin concurrencia por lo que, por ejemplo, en el Hospital J. B. Iturraspe sólo se atenderán guardias mínimas de urgencia: “Después van a haber asambleas de dos horas por turno hasta ver el resultado de la convocatoria que tuvo el señor gobernador con los gremios estatales esta mañana”.

Consultada sobre lo que sería una respuesta favorable para los trabajadores, apuntó: “Que se reconozca el acuerdo. Es histórico, nunca un gobernador desconoció el acuerdo salarial que firmó el anterior. Hay muchas cosas en riesgo, todos los hospitales estamos sin insumos, sin personal, las residencias no tienen personal en blanco, a la gente de Paicor no le van a poner reemplazo y corre grave riesgo de pasar a los municipios. Todas esas pautas y acuerdos deben ser respetados”.

“No solamente es eso. Es ratificar a nuestros compañeros de la repartición pública que van a tener una fuente laboral. Porque hay muchos contratos que caen el 31 de diciembre. ¿Y qué seguridad laboral le voy a dar yo, como zonal del Sindicato de Empleados Públicos, cuando el gobierno desconoce los acuerdos anteriores firmados? Ninguna. Estamos hablando de muchas personas que no solamente necesitan trabajo, sino que hay una gran cantidad de población que se maneja con el trabajo de esta gente”, sumó.

Sobre el final, amplió acerca del caso particular de los jubilados: “Esta pauta salarial no reconocida los afecta muchísimo. De pagar un descuento del 5% a pasar a pagar un descuento del 9%".

"Un jubilado que cobra una jubilación mínima de la provincia está cobrando de bolsillo 125 mil pesos. Si le hago más descuentos a ese jubilado, si ese jubilado alquila y le sube el alquiler, si el jubilado tiene que pagar el coseguro para el doctor y la farmacia ¿Con qué vive?”, se preguntó.