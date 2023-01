El municipio distinguió a empleados municipales

En la tarde de ayer, la Municipalidad de San Francisco y el gremio de los trabajadores municipales SUOEM, reconocieron a quienes han servicio a la comunidad por medio de la función pública.

Así, se les otorgó una medalla de reconocimiento a los agentes municipales que en el transcurso del año se vieron favorecidos con los beneficios jubilatorios y para los que cumplieron 25 años de servicio. Asimismo, a los familiares de los agentes municipales fallecidos en actividad se les otorgó una placa recordatoria.

El acto estuvo encabezado por el intendente municipal Damián Bernarte quien manifestó: “Resultaba indispensable volver a recuperar el reconocimiento a los empleados municipales de larga trayectoria, a quienes se jubilan y a los familiares que han perdido a un ser querido en funciones. Esto que me parece imprescindible, es un compromiso que mientras esté en esta función lo vamos a hacer año tras año”.

“Estoy convencido de que si a la Municipalidad le sacamos la planta política, el municipio funciona y que aquellos que transitoriamente pasamos por la función pública debemos aprender de quienes han hecho la carrera dentro de la municipalidad. Siempre planteo que tenemos que tener la cabeza abierta y los oídos atentos porque las mejores soluciones y las mejores ideas nos vienen por parte de otros, y en este caso el rol del empleado municipal es fundamental para la realidad de la ciudad de San Francisco”, agregó Bernarte.

Asimismo, el presidente del gremio de los trabajadores municipales, Víctor Lescano, expresó: “Quiero felicitar a los compañeros que cumplen 25 años de servicio, a los compañeros jubilados y a los familiares de aquellos que no hoy no están presentes. También agradecer al intendente porque por un tiempo prolongado no se llevaba a cabo este reconocimiento que para nosotros es muy importante".

"Ojalá que esta distinción se realice año tras año porque necesitamos a veces ser reconocidos por todo lo que le brindamos a la comunidad de nuestra querida ciudad”, cerró.