Pasaron 11 días de la vuelta al ruedo de Damián Bernarte, quien reasumió en la Intendencia luego de haber sido gravemente herido de un balazo en la madrugada del 6 de noviembre último.

Activo, aunque considere que su cuerpo por el momento “está dando ventajas”, dice despedir el 2022 con 39 de sus 40 anuncios realizados en el discurso de apertura de sesiones de marzo ejecutados o en ejecución. El restante, aclara, quedó para los próximos días.

De buen ánimo y en plena recuperación todavía luego de las severas lesiones que le provocó el disparo en esa trágica madrugada, Bernarte recibió en su despacho a El Periódico para hacer un balance de su primer año de gestión como intendente y de las obras que cree lo marcaron. También analizó lo que viene en materia política, una elección que dijo será “muy linda” aunque aclara que irá donde el espacio político que integra lo convoque.

- Repasando el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de marzo pasado: ¿hay más en el haber que en el debe o en el debe que en el haber?

- El día del acto de apertura de sesiones hice 40 anuncios, de los cuales se ejecutaron y están en curso de ejecución 39. El número 40 que es el arreglo del frente de la Asistencia Pública debo decir que la tarea comenzará en enero próximo, entonces vamos a llegar al 1º de marzo de 2023 pudiendo decir que hicimos todo lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero además si uno analiza después entre eventos culturales, obras públicas y servicios alcanzamos 26 objetivos más que no estaban planteados. Entonces sobrecumplimos las metas planteadas, claro que es una tarea de todo el equipo de gobierno, de los empleados municipales, de las empresas contratadas. El 2022 para lo que es la evolución de la ciudad ha sido un muy buen año.

- ¿Qué obra ejecutada o en ejecución le causó mayor satisfacción llevar adelante?

- Me parece que si buscamos una cuenta pendiente de la ciudad era el asfaltado del camino a Plaza San Francisco que está en curso de ejecución. Ahí se fundó la ciudad y hoy el sector tiene una dinámica distinta como barrio y se ha duplicado la población en relación a las familias que tradicionalmente vivieron allí. Hay muchos jóvenes que se organizan como grupo de vecinos, están activos. Es una obra emblemática para la ciudad porque históricamente el tema parecía de imposible solución.

- Había una cuestión de tirarse la pelota entre la Provincia y la Municipalidad.

- La Municipalidad decía que ese camino pertenece a la red terciaria de caminos provinciales y la Provincia decía que está dentro del ejido municipal. Terminaba siendo un partido de tenis donde iban y venían los vecinos en el medio. Lo cierto es que la obra se hace hoy con un aporte del 75 por ciento de la Provincia y un 25 de la Municipalidad.

- ¿Alguna otra obra?

- La otra obra que tenía proyectada Ignacio (García Aresca) y pudimos concretar durante este año fue terminar el tema de los desagües pluviales, el canal que va de Moreno a Independencia hasta Moreno y Belgrano; de alguna manera termina lo que era el trazado de los nuevos canales de agua de lluvia. Era uno de los principales problemas de la ciudad y escuchar a vecinos que dicen que por primera desde que están ahí pueden cruzar la calle habiendo llovido más de 50 milímetros nos llena de satisfacción. Claro que todas las obras son importantes, el asfaltado de los 1600 metros de Antártida Argentina lo es para mejorar el tránsito en ese sector sur que está creciendo mucho. Tener un buen vínculo con el Gobierno provincial nos permitió afrontar estas obras.

- ¿Qué impronta trató de darle a la gestión este año? El “San Francisco ciudad de eventos” fue un eslogan fuerte.

- Si uno analiza la parte productiva de la ciudad cuando vemos el Parque Industrial es una ciudad muy activa, en movimiento. Y eso debe acompañarse con el mismo estilo de la gestión municipal, de estar permanentemente en movimiento, de generar noticias que impliquen avanzar como comunidad. Prácticamente no habido fin de semana sin eventos en la ciudad, la actividad hotelera mejoró muchísimo. Los fines de semana si querés ir a cenar a un restaurante en San Francisco si no reservás no conseguís lugar, entonces no podemos decir que en la ciudad no hay nada para hacer. Y después pasa por generar eventos donde los vecinos en una situación económica difícil puedan disfrutar de espectáculos que no podrían pagar si quieren ir a verlos. La ciudad pintada con murales, ya son 88, desde los más grandes en el silo hasta los más pequeños, es porque entiendo que la ciudad debe estar llena de color luego de dos años de mucha oscuridad. Nos hace bien verla así. Por eso vamos a seguir con apuestas fuertes en ese sentido, lo que tiene que ver con la cultura, con viene inmateriales que enriquecen la vida de las personas y eso es una inversión y no un gasto. Estamos hablando de una gestión que lo hace desde los recursos propios y que no pone en riesgo la economía endeudándose, postergando obras y servicios.

Medioambiente, una deuda pendiente

- En materia de medioambiente hay un déficit importante. Si bien en su discurso habla de una ciudad moderna, donde haya políticas ambientales por otro lado se observa un lugar como el ex relleno sanitario que necesita un cambio profundo. Fue un paso adelante la implementación de los Puntos Verdes, pero ¿cómo se plantea el problema de la basura de fondo?

- Siempre dijimos que en materia medioambiental cuando asumí se estaba en un estado casi embrionario. Es una de las cuentas pendientes que tenemos como sociedad. Los Puntos Verdes se fueron multiplicando y la verdad que la gente responde muy bien, fue una decisión acertada porque no solo la Municipalidad logra que los vecinos separen sino que genera fuentes de trabajo en cooperativas. Pero no podemos pensar que eso soluciona el problema de la basura en San Francisco. Ya hemos presentado un estudio que hizo el INTI al Gobierno de la provincia para conseguir financiamiento para un proyecto de remodelación total del predio del relleno sanitario. Estamos esperando de alguna manera los fondos y aportar lo nuestro para poner en marcha ese proyecto.

- ¿La idea es que se mantenga en el mismo sitio?

- Hay una empresa en la ciudad de capitales italianos que sostiene que habría que hacerlo en otro lugar, otros dicen que se puede remediar el tema donde está. Sí es una inversión que hacerla solo con fondos municipales nos resultaría difícil. Una vez que tengamos condiciones para decir tenemos un galpón, una cinta para hacer separación de residuos ahí tendremos que trabajar puertas adentro de la comunidad para empezar a generar conciencia y costumbre de separar en casa los residuos. Hacia ahí tenemos que ir porque es una cuenta pendiente.

- Esto de la ciudad moderna, pensando en el medioambiente toca de cerca la remodelación del Bv. 25 de Mayo.

- La remodelación del bulevar 25 de Mayo va a tener que ver con eso, de cómo fomentar el uso de medios de locomoción más saludables con el medioambiente. El bulevar tenía un cantero central y en el boom de los autos se quitó para facilitar la circulación de vehículos. Nosotros estamos planteando volver achicarlo tratando de dificultar el acceso al centro de autos impulsados por combustibles fósiles, es lo que se da en el mundo. Esto será una etapa intermedia y en un futuro no ingresarán más.

- ¿Cuáles son las obras que le gustaría ver concretadas o empezar a proyectar en 2023?

- Eligiendo una obra emblemática es la restauración del Palacio Municipal, que es una cuenta pendiente con la comunidad. Ya avanzó el proceso de licitación. Si me toca estar al frente del Ejecutivo si se llega al final con el palacio restaurado y convertido en museo sería una obra icónica. También hay que llegar a tener en todos los barrios la misma calidad y cantidad de servicios, en Parque y La Milka estamos tramitando terminar el cordón cuneta donde no lo tienen, que tengan vereda y hasta el cesto de residuos. Terminar en San Cayetano también el cordón cuneta, en el casco historio de Bouchard y asfaltar la calle de ingreso a Apadim y otro sector del barrio que se conoce como loteo 18 de Marzo. Proyectos de obra pública tenemos muchos y queremos ir avanzando. El objetivo es duplicar la capacidad de producción de la planta hormigonera anexando un nuevo mixer e ir atendiendo las demandas de los vecinos que se puedan organizar.

Plano político

- ¿Se ve como a intendente candidato el próximo año?

- La verdad es que las candidaturas se oficializan unos pocos días antes de que cierren las listas. Después del acuerdo que hicimos entre Mejor San Francisco y Hacemos por Córdoba… yo tengo vocación, la militancia política me apasiona, he descuidado mi actividad profesional, me dediqué enteramente a esto y me gusta. Entiendo que estaré en el lugar que el espacio me asigne, si tengo que ser candidato a intendente lo seré, si imaginan otra función para mí también. Lo cierto es que veo para la elección 2023 una elección linda en la ciudad. Quien vaya como candidato a intendente en una boleta donde el candidato a gobernador sea de san Francisco, los vecinos hasta por una cuestión deorgullo van a acompañar a Martín (Llaryora) votándolo como gobernador. Sería la primera vez que la ciudad tiene un gobernador electo, alguien que nació y se crió aquí y que tuvo una gestión con alta valoración, que la sigue teniendo en Córdoba capital; alguien que resulta confiable gobernando. Entonces quien sea candidato a intendente en el espacio tendrá un gran empujón.

- ¿Qué elección avizora a nivel provincial en un marco de recambio de figuras políticas al menos en el oficialismo hasta ahora?

- Me parece que cuando se cambia el candidato siempre las elecciones son más parejas, no es lo mismo ir a una reelección después de una buena gestión que ir por primera vez. Schiaretti hoy tiene una imagen positiva altísima como gobernador pero en 2007, la primera vez que fue candidato ganó por poca diferencia. Es lógico que hablemos de un escenario diferente, pero lo veo muy bien a Martín (Llaryora), será muy bien elegido. Va a ser el próximo gobernador.