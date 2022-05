Llegó el día más esperado para Valentino Ponce y su familia. Desde este lunes inicia el tratamiento en el Hospital de Barcelona, España, con el que intentarán ganarle la batalla al cáncer infantil.

Si bien no se sabe cuántos meses demandará el procedimiento, sin dudas es el momento por el que tanto peleó Valentino y su familia tras una campaña impresionante que movilizó a toda la ciudad.

En diálogo con El Periódico Radio FM 97.1, la madre de Valentino Ponce informó que el niño necesitará un tratamiento combinado con el que los expertos del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, España, intentarán vencer el neuroblastoma estadío 4 que padece el pequeño de 2 años de San Francisco.

Es el tratamiento que los médicos le dieron a conocer a la familia de Vale este lunes a 17 días de estar en el continente europeo donde fueron a buscar una cura contra el cáncer infantil.

"El tratamiento combinado HITS (Por sus siglas de fármacos utilizados) es el primer esquema de quimio-inmunoterapia administrada de forma simultánea", explicó Paola Favot, la mamá de Vale, en base a lo informado por los profesionales.

Al mismo tiempo sostuvo que el panorama es alentador para Valentino debido a que los médicos expresaron que todavía hay algo leve en la zona del tumor principal por eso por las dudas se decidió para ese tratamiento.

"El panorama sigue siendo alentador ya que es el único tratamiento viable. La situación no se complicó ni mucho menos", sostuvo, Paola a lo que añadió: "Todavía no tenemos el plazo que durará. Será sometido a dos ciclos y luego se va hacer una evaluación para ver si reaccionó o no. En caso de seguir se continuará con otro ciclo hasta lograr la remisión".

El protocolo que requiere Valentino está indicado en pacientes de muy mal pronóstico con neuroblastoma refractario.

Cabe recordar que el pequeño de San Francisco lucha contra el cárcel infantil desde hace más de un año y requiere de un tratamiento especial que en Argentina no se realiza. Por tal motivo se desarrolló la campaña “Juntos por Vale”, la cual generó que cientos de organizaciones e instituciones, junto a ciudadanos, artistas, empresarios, comerciantes y dirigentes, se organicen para desarrollar decenas de eventos y encuentros con el fin de ayudar.

-¿El Hospital es imponente como se ve en las imágenes?

El Hospital San Juan de Dios es impresionante. Vale va feliz, ya reconoce el trayecto y cuando ve el hospital lo reconoce por los colores. Se nota que es un hospital para niños. Vale va junto a su hermano.

-¿Cómo la llevan en Barcelona?

Estamos los cuatro juntos y en los primeros días tuvimos bastante ocupados con el tema del tratamiento. Ahora estamos tratando de conseguir una estadía en un pueblito aledaño a Barcelona.

-¿Necesitan algo en particular?

Por el momento tenemos todo. Agradecemos a todos.

-¿Están conociendo otras historias?

Sí, estamos en contacto con otras familias que también están en el hospital y con una familia de San Francisco que hace 20 años que están en Barcelona.