El día que Tito Lamberti volvió a escribir en los pizarrones del San Martín

Con 80 años recién cumplidos, la vitalidad que a fines de 2016 mostraba Eusebio “Tito” Lamberti era admirable. Recorría las calles en bicicleta y se mostraba lleno de vida, con plena energía. O como él decía, “en la flor de la vejez”.

Fue así que desde nuestro medio lo convocamos para una propuesta que sabíamos que le iba a encantar: volver a las aulas del colegio San Martín y escribir sus frases otra vez en los pizarrones después de 13 años como jubilado.

Tito, quien lamentablemente falleció este sábado, se emocionó con aquel regreso y contó lo que habían significado esas aulas y pasillos poblados de jóvenes en sus años como portero de la institución.

“Fue volver a vivir. Son trece años que pasaron. Pero escribir otra vez, quiere decir que el Tito que escribió aquella vez, volvió”, dijo entonces.

“Yo fui feliz en todos lados, pero la felicidad que me dieron los 21 años que estuve adentro del colegio… Te digo, me rejuvenecieron, me hicieron sentir un montón de cosas que tenía olvidadas. Fue la felicidad grande y te da la pauta de que no todo es dinero. Los chicos me dieron mucha felicidad, ellos me acompañaban siempre”, contó esa vez.