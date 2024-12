Egresó la primera promoción de la Escuela Proa de barrio La Milka

Los estudiantes de la primera promoción de la escuela ProA “Evelina Feraudo”, especializada en Diseño de Software culminaron sus estudios secundarios y lo celebraron con un acto realizado en la sede del establecimiento educativo, ubicado en barrio La Milka.

Allí estuvieron presentes el intendente Damián Bernarte; acompañado por el secretario de Vinculación Educativa y Productiva, Germán Fassetta; la inspectora Zona 10, licenciada Claudia Méndez; autoridades municipales, educativas, familiares de estudiantes, vecinos e invitados especiales.

Esta primera promoción estuvo conformada por los siguientes estudiantes: Cindy Aguirre; Zaira Jazmín Arias; Lucca Salim Arutt; Lucía Beltramino; Morena Bertollio; Gaspar Colin; Leandro Díaz; Micaela Ferreyra; Violeta Ferreytra; Brisa Giordana; Brisa Ludueña; Lucca Martina; Santiago Moyano; Ignacio Rostagno; Naara Rovedatti; Bruno Tolosa y Alejo Tolosa Hueges.

El acto comenzó con el ingreso de los flamantes abanderados, Magalí Cabrera Windholz, portadora de la Bandera Nacional; escoltas, Joaquín Pérez Sandrone y Samuel Cabrera Windholz; porta estandarte, Juliana Ludueña. Bandera de la provincia de Córdoba, abanderada Alison Martínez, escoltas Celeste Román y Agustín Navarro, escoltas suplentes Federico Quevedo y Santiago Quaglia.

En el momento de los reconocimientos, Micaela Ferreyra fue distinguida por sus pares como la mejor compañera por su calidad humana y contribución al bienestar y unión del grupo porque siempre estuvo dispuesta a compartir su tiempo y escuchar a sus compañeros.

Como mejor promedio del año se distinguió a Bruno Toloza, con 9.37 lo que le valió el beneficio arancelario del ciento por ciento de la matrícula para cursar una carrera a su elección en Universidad Fasta.

Luego, Lucía Beltramino fue reconocida por su asistencia perfecta durante 2024, mientras que Micaela Ferreyra fue distinguida como ‘estudiante espíritu ProA’.

Los reconocimientos continuaron para con los estudiantes que participaron en la edición 2024 del Modelo ONU así como también aquellos que participaron del certamen ‘Debate San Francisco’.

El intendente Bernarte indicó que “este ha sido un acto emotivo, con expresiones de respeto y consideración que es lo más valioso que podemos llevarnos esta noche. En nombre de la ciudad de San Francisco los felicito por el esfuerzo, empeño y dedicación de haber egresado del tramo de educación secundaria que marca un punto final, pero sin dudas no es otra cosa que un punto de partida hacia la búsqueda de su rol dentro de la vida en sociedad”.

“Nosotros estamos orgullosos por ver que ustedes hacen historia en la ciudad de San Francisco. Son la primera promoción de la escuela ProA del barrio La Milka. Quiero agradecer a la gente del centro vecinal y las instituciones del barrio que ya es una ciudad dentro de San Francisco. Esto nos lleva a pensar cómo afecta una decisión política a la vida de todos los días y en esto hay que resaltar que en la provincia de Córdoba hubo dirigentes que pensaron en un modelo de innovación educativa para los cordobeses y además, tenemos el orgullo, de ser la única ciudad del interior de la provincia que tiene tres escuelas ProA”.

Más adelante el intendente agregó que esta situación “nos lleva a reflexionar sobre cómo las decisiones políticas influyen en la vida de nuestros jóvenes, nuestras familias y la comunidad que nos posiciona con una expectativa muy importante hacia el futuro”.

Por su parte, la inspectora Zona 10, licenciada Claudia Méndez resaltó en el acto que “estos años han sido maravillosos, aunque no han sido tiempos fáciles. Tuvimos que vivir una historia compleja y en este tiempo me han hecho sentir tan acompañada por ustedes. Ha sido un tiempo extraordinario y me hace sentir muy emocionada”.