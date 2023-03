Luego del acto de apertura del inicio del período legislativo 2023 en San Francisco por parte del intendente Damián Bernarte, los principales referentes opositores apuntaron contra el discurso del mandatario al considerar que no huno anuncios con respecto a viviendas municipales y que lo referido a materia de seguridad fue “superficial”.

Andrés Romero: "El orden de prioridades está cambiado"

El concejal del Frente de Todos Andrés Romero se refirió al discurso de Bernarte como "extenso, plagado de anuncios pero seguimos creyendo que el orden de prioridades de esta gestión está cambiado".

Luego continuó: "Vimos que no hubo anuncios importantes en lo que tiene que ver con viviendas municipales, que a esta altura es la principal demanda de la sociedad de San Francisco, en base al precio de los alquileres y de los materiales de la construcción”.

A su vez, consideró que hubo anuncios “superficiales” que tienen que ver con el tratamiento de los residuos: “Sigue siendo un problema el tema de los minibasurales, los anuncios tampoco van camino a reforzar algo tan importante como lo es la economía circular para generar puestos de trabajo y recursos genuinos”, declaró.

Con respecto a la materia de seguridad insistió en que los anuncios “fueron superficiales”. “No solucionan un problema que es la principal demanda de la ciudadanía de San Francisco. Somos la ciudad de las cámaras pero eso no ha resuelto el problema de fondo, el delito y la inseguridad crecen día a día y eso se ve y se palpa cuando uno habla con los vecinos", apuntó.

Para Stoppani, “hubo poco y nada en seguridad y seguridad vial”

Luciano Stoppani, presidente del bloque de Juntos por Córdoba, criticó las políticas en materia de seguridad presentadas en el discurso de Bernarte. “Es muy poco lo que se propuso, la inseguridad es algo que todos los días nos afecta, considero que habría que apoyar con móviles aportados de la misma munciipalidad para poder patrullar la ciudad con programas como Ojos en Alerta, porque tenemos que ayudar a todas las fuerzas de la ciudad porque no alcanza nada en este momento".

Además, pidió que “el Centro de Monitoreo debe ser para seguridad, no debe estar para infracciones de tránsito”. Y por último apuntó a que “hay mucho por trabajar en cuanto a seguridad vial. Estamos viendo la cantidad de accidentes, las faltas de controles y en el tema de viviendas la gente no tiene cómo alquilar, los alquileres están por las nubes y no hay propuestas de viviendas municipales”.

Canalis: "Discurso pobre, aburrido y vacío de contenido"

Por último, el concejal de la UCR Cristian Canalis calificó al discurso del madatario como "pobre, aburrido y vacío de contenido ".

En este sentido, disparó: “Esto refleja claramente que es un fin de ciclo, que es un gobierno totalmente agotado, teníamos expectativas de que se hable de un plan municipal de viviendas, nada se dijo de eso, se pateó la pelota para otro lado con el tema del tránsito que es un caos en San Francisco”.

Luego, el radical hizo hincapié en la inseguridad que “es una constante en todos los barrios. San Francisco se transformó en una de las ciudades más inseguras de la provincia de Córdoba. No se abordó el tema del narcotráfico, prefieren mirar para otro lado y San Francisco se transforma en una zona liberada”.

Y por último cerró: “Tenemos cinco fuerzas de seguridad en la ciudad, lo que hace falta es una articulación de las fuerzas policiales y copiar modelos como el de la ciudad de La Falda, el estado municipal hasta ahora demostró que no se ha involucrado en la seguridad”.