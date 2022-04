Dibujante local llevó sus caricaturas a un álbum de figuritas de músicos nacionales

Con la presencia de referentes de la música popular argentina como Litto Nebbia, Moris, León Gieco y David Lebón, el pasado lunes se presentó en la sede del Instituto Nacional de la Música (Inamu), el álbum-manual de “Figuritas de la Música Argentina”, un proyecto didáctico que retrata a artistas representativos de distintas épocas y géneros musicales del país.

La particularidad de este evento es que contó con el trabajo del dibujante y caricaturista radicado en San Francisco, Fabián Zaccaria, que tuvo que retratar unos 120 personajes para este álbum especial.

El artista visitó La Mañana de El Periódico (FM 97.1), para contar su experiencia y el evento de lanzamiento del álbum, donde pudo conocer a verdaderas leyendas de la música argentina.

“Es un proyecto que desde el principio me encantó ser parte-comenzó diciendo Zaccaria- porque está hecho entre pocos dibujantes y uno de ellos es un referente de mi infancia, como Jorge de los Ríos, un dibujante histórico del país. Cuando me dijeron que lo había arrancado él al proyecto y me preguntaron si quería ser parte dije que sí”.

De los Ríos es un reconocido ilustrador que realizó tapas de las revistas Anteojito, trabajó para García- Ferré producciones, Canal TV y Petete y Trapito. Además, colaboraron Santiago Dufour, Fabián de los Ríos, Daniel Diebold, Nicolás Sanabria, Juan Manuel Gordillo y el propio Zaccaria.

Trabajo intenso

El dibujante local contó que fue contactado por representantes de Inamu en diciembre del año pasado y que tenía tiempo hasta fines de enero para completar un centenar de caricaturas.

“Para mí como dibujante, y por el amor que le tengo a la caricatura y a mi oficio fue un honor, disfruté un montón hacerlo”, reconoció. Y contó que: “Arranqué con bocetos, el álbum está dividido en diferentes géneros, es un álbum-manual que está pensado para más de 300 figuritas y que abarca desde el rock nacional, música tropical, tango, folclore, jazz, música instrumental, para los niños. La verdad que también aprendí bastante”.

Según contó Zaccaría que le manifestaron desde Inamu, el proyecto será presentado al Ministerio de Educación de la Nación para que se pueda imprimir de manera masiva y repartir en todo el país.

“Nos explicaban que quieren volver a la parte lúdica que perdieron los niños que están todos los días con las pantallas, es una forma de que interactúen con material impreso”, agregó el dibujante.

Sorpresas en la presentación

Más allá de la alegría por el trabajo, la frutilla del postre para Zaccaria fue participar del evento de presentación del álbum en Buenos Aires.

“Nos dijeron que iba a haber algunos músicos pero no aclararon quiénes, fuimos muy relajados, estuvo la TV Pública, y en un momento empezaron en entrar David Lebón, Víctor Heredia y León Gieco, que soy fanático. Tuvimos la posibilidad de charlar con ellos, sacarnos una foto y nos llamó la atención que ellos estaban muy emocionados con sus caricaturas”, manifestó.

Por último, el ilustrador contó que le tocó realizar unos 120 personajes, entre Los Palmeras, Peteco Carabajal, integrantes de La Bersuit, entre tantos otros.