Por el Día de las Infancias, el domingo habrá festejos en la plaza Vélez Sarsfield con regalos para los más pequeños, espectáculos circenses y sorteos desde las 14 horas. Habrá más de 500 premios, con 25 bicicletas que se sortearán entre el público.

En La Mañana de El Periódico, el director de Cultura Gabriel Quaranta contó más detalles de este festejo que es organizado por la Municipalidad de San Francisco. “La plaza va a estar llena de espectáculos por todos lados habrá 27 artistas itinerantes dando vueltas por la plaza como zanquitas, malabaristas, payasos y gente que va a estar enseñando a hacer circo a los chicos todo el tiempo. Hay un sector de la plaza donde los chicos van a poder aprender a hacer este arte y un espectáculo", comenzó.

El funcionario destacó que a las dos de la tarde habrá un espectáculo que se llama Desprendidos en Vuelo, que recorrió 40 países y que llega por primera vez a San Francisco. "Frente al escenario también va estar toda la animación de Martín y Dalma, con el mimo Chito, que además van a estar regalando juguetes todo el tiempo. Hay quinientos juguetes, entonces van a ir haciendo subir chicos arriba del escenario y va a haber gente regalando golosinas por toda la plaza. Está todo armado para que sea un un gran festejo”, comentó.

“Cada media hora se hace el un sorteo y la gente no tiene por qué estar sí o sí en el momento del sorteo porque los números van a quedar en la pantalla. Va a haber una pantalla donde van a quedar los números que salen sorteados van a estar durante toda la tarde, o sea que si no llegaste a las dos de la tarde porque no podías, si tu número salió sorteado y de todas maneras podés llevarte el premio. Esto es hasta las cinco y media de la tarde porque a esa hora ya tenemos que cerrar. A las cinco y media de la tarde, las bicis que no fueron retiradas las volvemos sortear para la gente que esté presente, pero entre las dos de la tarde y las cinco y media de la tarde los números van a estar en pantalla”, agregó Quaranta.

Por otro lado, el director de Cultura también explicó que se repartieron bonos en todas las escuelas de San Francisco y Frontera, donde figura el número que entrará en el sorteo del domingo.