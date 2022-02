Nombre y apellido: Denis Morales.

Apodo: Cuba.

Profesión/ocupación: Emprendedor gastronómico.

¿A qué hora se levanta en vacaciones? A las 7, igual que todos los días.

Le regalan unas vacaciones con todo pago, ¿dónde se va y con quién? Si es al exterior, Estados Unidos, porque tengo muchos familiares, pero no soy mucho de ese tipo de cultura. A nivel nacional me gustaría conocer Mendoza.

¿Y con quién no se iría aunque le regalen todo? No viajaría con desconocidos.

¿El lugar más lindo al que viajó? En Argentina, un lugar en las sierras cerca de La Falda.

¿Bebida favorita para las noches de calor? Compartir un buen mojito o daiquiri.

¿Con qué tema se pasaría horas hablando con amigos? Sobre cultura, geopolítica, asuntos sociales. Me gusta filosofar, el debate, no me gustan las conversaciones superfluas.

¿Última serie, libro o película con la que se enganchó? Ahora con Café con aroma de mujer, me trae muchos recuerdos de mi juventud.

¿Cuándo fue la última vez que jugó a las cartas? La semana pasada.

¿Qué música está escuchando? Estoy socializando con la música de los más jóvenes: L-Gante, Trueno, Mikel Dinza, Alexander Abreu y otros. Yo no lo entendía como música, como me sucedió con el reggaetón, y uno tiene que adecuarse, porque también trabajo con eso.

Si le regalan 10 minutos para entrar a un negocio y llevarse todo gratis, ¿qué tipo de negocio elige? Una cadena mayorista de compras, como un supermercado Jumbo o Súper Mami.

¿Qué hace para desconectar? Lo que vengo haciendo más de 12 años: impartir clases de bailes en el Sport Automóvil para adultos y niños, la mejor gimnasia para todo público. También organizar juntadas, jugar un poco de béisbol, fútbol, patear con mis hijos. Mi cable a tierra son las clases de baile o conversar con amigos, uso mucho las redes.

¿Equipo verano o equipo invierno? Equipo verano

¿Qué permitido se da en vacaciones? No me siento sugestionado en el almuerzo del mediodía, puedo hacer una meriendita y me quedo hasta largas horas de la noche con mis hijos viendo novelas o conversando.

¿Qué le gusta del verano en San Francisco? El cambio que he visto últimamente es que ahora se inauguran lugares gastronómicos, eso está bien, hay locales para todo público. Ya no es una sola familia que organizan eventos. Hay que trabajar más a nivel institucional, trabajar en un Polo Turístico, mayor apertura de otras cosas.

¿Un recuerdo inolvidable de algunas vacaciones? Nos juntamos con toda la familia en enero, me puse a hacer un baile en la pileta y eso hizo que una de las tías aterrizara en el agua. Eso quedó para la historia.

Se junta a comer con su pareja o amigos, ¿cuánto tiempo mira el celular? No soy muy del celular, lo atiendo cuando estoy solo y quiero leer o investigar. Cuando me junto no le doy bola al teléfono.

¿Mintió en la respuesta anterior? No, el teléfono es para comunicarnos, no para estar metidos dentro.

Para estar en forma, ¿gym, salir a correr o nada? Me mantengo haciendo actividad todo el día.

¿Un infaltable en la valija? Una botella de ron Havana Club.

¿Cómo se cuida del Covid-19? Siempre usé barbijo, cuidé a mis familiares y cumpliendo restricciones y normas, es la única manera de convivir.

¿Una meta para este año? Tengo ya los proyectos para este año, pero es preferible trabajar en silencio para ello.