Los casos de dengue siguen creciendo en nuestra región y Frontera no es la excepción. Sólo las cifras oficiales hablan de más de 50 casos en la localidad, aunque se estima que son varios más, teniendo en cuenta que el número surge sólo de los centros públicos de atención.

En ese marco, el subsecretario de Políticas de Sanidad de la Municipalidad de Frontera, Fabio Milanesio, ofreció en La Mañana de El Periódico detalles sobre la situación actual del dengue en la localidad, destacando medidas clave de prevención. En la charla, Milanesio subrayó la importancia de la colaboración comunitaria en la lucha contra esta enfermedad transmitida por mosquitos.

“Estamos como está toda la región, toda la zona centro este del país, con una situación epidemiológica bastante fuerte debido al dengue, incontrolable por decirlo de alguna forma. Con casos que se van multiplicando casi a diario. Desde carnavales hasta la fecha, los casos de dengue en la provincia de Santa Fe, y casi se replica en Frontera, se han triplicado. Y la situación climatológica lo ayuda”, sostuvo Milanesio.

Consultado acerca de la cantidad de casos, para contar con un panorama certero en la materia, aclaró que las cifras son las oficiales, es decir, las reportadas desde el Hospital Iturraspe y el SAMCO de Frontera, y que no se tienen en cuenta los casos de aquellas personas que son pacientes que se atienden en clínicas o laboratorios privados.

“Hoy por hoy en la ciudad de Frontera tenemos 51 casos positivos confirmados. Esta cifra no es para nada la que se refleja en la ciudad. Son más, somos conscientes”, reflejó.

Bloqueos sanitarios

Respecto a cómo intentan dar respuesta a la cantidad de casos que se generan, el secretario de Políticas de Sanidad indicó: “La Municipalidad de Frontera cuenta con un equipo especial para bloqueos o controles de focos”.

“En los bloqueos se debe fumigar la casa de la persona que dio positivo y los domicilios aledaños hasta cierto radio. Hoy por hoy estamos haciendo entre 10 y 12 bloqueos diarios. Estos bloqueos nos demandan entre dos y tres horas de trabajo”, explicó.

Seguidamente, insistió en las medidas de prevención: “Lo que tendríamos que haber hecho no lo hicimos. Y lo estamos sufriendo ahora. Esto es por no haber hecho el descacharreo en tiempo y en forma allá por fines de noviembre, cuando sabíamos que esto iba a llegar, y cuando sabíamos que el dengue lo teníamos a la vuelta de la esquina”.

Prevención

El secretario declaró que el descacharreo es la forma más eficaz para evitar la propagación del dengue. "No tener reservorios de agua en nuestra casa es fundamental. El aedes es un mosquito que se ha vuelto doméstico. Vive dentro de nuestras casas, en recipientes de agua cristalina, tranquila, como los floreros o los recipientes en donde le damos de beber a nuestras mascotas. Los pequeños reservorios de agua son los lugares ideales para que la hembra del aedes ponga su larva", dijo.

Y añadió: “El aedes no pone su larva en aguas contaminadas, no pone su larva en los yuyos, no ponen sus larvas en las cunetas, porque son aguas sucias, contaminadas. El aedes se ha vuelto un insecto domiciliario, lo tenemos debajo de la cama, debajo de los muebles, es ahí donde debemos combatirlo. Y el descacharreo es fundamental”.

Pese a ello, aclaró que esto no quiere decir que el descacharreo ya no sea necesario. “Tenemos todavía por delante todo marzo y parte de abril, donde nos va a seguir pegando el dengue y donde debemos tener conciencia de que el descacharreo sigue siendo la mejor parte de prevenir el dengue, más allá del uso del repelente y más allá del insecticida”, indicó.

Controles febriles

Tras comentar que desde el SAMCO de Frontera se hizo una solicitud de repelentes al Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), el funcionario también comentó que se están haciendo controles febriles.

“Se detecta un caso en determinada zona y se hacen las manzanas de alrededor para detectar posibles casos con la sintomatología del dengue. De esa forma nos vamos adelantando, lo que pasa normalmente es que lo corremos siempre de atrás. A mí me informan un caso positivo hoy, pero en realidad la sintomatología de estas personas que empezó hace tres días”, explicó.

Seguidamente, dijo: “Generalmente el dengue tiene un período de incubación de entre cuatro y diez días. Entonces, yo le estoy yendo tres días atrás y como sabemos, con todas las enfermedades que se transmiten a través de un vector, como en este caso, la multiplicación es exponencial. Cuando un mosquito pica a una persona y la está contagiado, puede picar a diez más. Y a esa misma persona la pueden picar diez mosquitos. Entonces, en poco tiempo se dan los brotes que tenemos hoy. Los centros de salud han visto que la demanda es imposible de sostener”.

Línea de atención

Sobre el final, Milanesio informó que el área de Política de Sanidad del municipio de Frontera tiene un teléfono de atención de 24 horas para evacuar consultas y receptar inquietudes. Se trata del 3564 657930 que, vale aclarar, no es un teléfono de atención médica.

También receptan inquietudes en el Centro Integrador Comunitario, ubicado en Calle 9 y 58, donde funciona la Subsecretaría de Políticas de Sanidad de la Municipalidad de Frontera.