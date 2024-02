Siguen intensificándose las medidas para evitar la circulación del dengue y en San Francisco en esta oportunidad se realizó el primer bloqueo con personal y equipamiento de la ciudad.

Se trata de personal de una empresa local que fue capacitado por el coordinador de Manejo Integrado de Vectores (Área de Epidemiología) del Ministerio de Salud de Córdoba y por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad.

El municipio, además, aporta las máquinas termonebulizadoras y el insecticida para la fumigación, sumado al seguimiento de las acciones.

“En este sector del centro estamos llevando a cabo el primer bloqueo desde nuestra ciudad. Anteriormente la gente de San Francisco hacía la presentación, lo que llamamos el ‘golpeo de puertas’, pero el equipo era de Córdoba”, contó el director de Ambiente, Adrián Pagliano.

El funcionario informó que la capacitación del personal se dio en dos etapas. "La primera de ellas estuvo a cargo del ingeniero Agrónomo Claudio Guzmán del Ministerio de Salud, quien les explicó qué es el dengue, cómo se trata, qué hacer para detener al mosquito vector y los métodos que podemos llegar a utilizar para un bloqueo. En la segunda aprendieron a usar las máquinas termonebulizadoras y el procedimiento que deben seguir al momento de ingresar a los domicilios a fumigar”, apuntó.

Pagliano destacó que ahora San Francisco es una de las pocas ciudades de la provincia de Córdoba que está en condiciones de realizar sus propios bloqueos, sin necesidad de depender del personal que hasta hoy debía asistir desde la ciudad de Córdoba, lo que se traduce en importantes beneficios.

Ventajas de contar con equipo local

El responsable del área de Ambiente municipal, detalló que anteriormente, al momento de contratar una empresa de Córdoba, venían a la ciudad, hacían el bloqueo y luego regresaban a su localidad. "No tenían posibilidad de volver a hacer algún hogar en el que por una u otra causa no hubieran podido pasar. El otro tema es que al aumentar los brotes como se está empezando a observar, no nos iban a poder proveer ese servicio ante el incremento de la demanda”, detalló.

“Al tenerlo nosotros en San Francisco –destacó- ahora podemos armar un plan más elaborado, llegar a donde sea necesario en el momento y hacer el repaso, es decir, volver a alguna zona cuando necesitemos casos puntuales de tratamiento”.

Procedimiento ante casos de dengue

“La definición, tratamiento y prescripción de un caso de dengue se hace desde el Hospital Regional J.B. Iturraspe, a través del Comité de Dengue que funciona en ese lugar. A partir de allí, se nos comparte a la Secretaría municipal de Innovación la información para comenzar a diagramar el bloqueo zonal en prevención al dengue”, relató.

A partir del domicilio donde está el caso positivo, se toma esa cuadra y, según el análisis que se haga desde Ambiene y la Secretaría de Salud, sumado al asesoramiento del gobierno de Córdoba, determinan una zona donde se concreta el bloqueo casa por casa.

Vale decir que el proceso de bloqueo dura aproximadamente entre 2 o 3 horas, dependiendo el barrio o sector donde se lleve a cabo.

“Para ello se cuenta con la colaboración de los centros vecinales, quienes les anticipan a sus vecinos que vamos a estar pasando domicilio por domicilio en la zona determinada para explicarles y solicitarles el ingreso a los hogares únicamente de la persona equipada para fumigar", añadió.

Esto se hace con el objetivo de exterminar al mosquito adulto que es el que si llegara a haber picado al enfermo, podría estar con el vector del dengue y contagiar a otros”, aclaró. Vale decir que la fumigación que se realiza es peridomiciliaria (frente y patio).

“Simultáneamente aprovechamos para hacer una fumigación espacial en todo el barrio, con equipo con el cual ya contábamos anteriormente, sobre todo en terrenos baldíos que pueden llegar a tener cacharros, completando el ataque al mosquito en lo que a este método se refiere”, sostuvo Pagliano.

En tanto, desde la Secretaría de Salud, se realiza el control de febriles, el cual consiste en esperar entre tres a cinco días a partir de la ejecución del bloqueo con un caso sospechoso para hacer la búsqueda de febriles dentro del perímetro donde se realizó el procedimiento.

Ese es el tiempo en el que la enfermedad empieza a tener sus síntomas, que pueden ser fiebre, dolor de cuerpo, manchas en la piel. Ello se hace a través de un seguimiento telefónico durante una semana, día de por medio en caso de ser positivo.