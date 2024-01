De Quebracho Herrado al escenario principal del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

Desde hace unos días Federico Delgado (25), oriundo de Quebracho Herrado y miembro del Ballet Municipal Patria, viene llevando a cabo destacadas actuaciones en el escenario principal del Festival Nacional de Folklore de Cosquín a partir de haber sido elegido como integrante del ballet oficial del evento.

En una entrevista realizada en La Mañana de El Periódico, Delgado se refirió a esta posibilidad de demostrar su talento y representar con orgullo a su comunidad. En el marco de la charla, el bailarín hizo mención, además, al esfuerzo dedicado en tantos años de trayectoria, convirtiéndose hoy en un referente de la danza folklórica en nuestra región.

Delgado tiene una amplia trayectoria de más de 20 años en las danzas: empezó a bailar a los cuatro años, llegando a conformar, en 2014, el Ballet Municipal Patria a partir de la convocatoria de José Bollea y Soraya Molina, sus directores. Desde allí, sostuvo, tuvo un despegue importante en la danza, con la llegada de nuevas oportunidades.

En 2022, en tanto, junto al Gran Ballet Argentino formó parte de una gira internacional que lo tuvo bailando durante tres meses en Europa. Y ahora en enero resultó seleccionado para integrar el ballet oficial que abre cada noche el festival coscoíno.

“El 4 de enero me vine a Cosquín a una audición abierta que hacía el ballet oficial del Festival. Éramos más de 250 bailarines, todos eran muy buenos. Cuando dijeron que quedé seleccionado me desbordé, lloraba de la felicidad”, contó el bailarín, que forma parte desde la “primera luna” de los espectáculos que hace la agrupación en el marco de este evento festivalero.

Yendo hacia atrás, recordó que su pasión viene de hace años: incluso recordó cuando, en 2022, dejó su trabajo para formar parte de una gira europea con el Gran Ballet Argentino: “No puedo creer todo lo que hice; en 2022 se me presentó la gira, hice la audición en marzo, quedé en los primeros días, y hubo que llegar a una arreglo con el director del Ballet, me esperaba hasta fin de mes para que me integrara. Yo estaba trabajando en una empresa. Al otro día de la audición, lo primero que hice fui ir a mi trabajo, hablar con el dueño y presentarle la renuncia”.

“Renuncié a mi trabajo, renuncié al departamento que tenía en San Francisco, levanté muebles y me fui de mis padres en Quebracho. Mis padres me decían que estaba loco por hacer eso, pero lo sentía, me salía del corazón. Lo recuerdo y me emociono, no puedo creer sinceramente que dejé todo para hacer esto. De ahí en más mi carrera como bailarín ha despegado inmensamente porque le di prioridad a eso. Estoy muy feliz por eso”, añadió.

Las noches coscoínas

Es la primera vez que el joven forma parte de la experiencia de abrir “las lunas” en Cosquín. “En 2016 vine a una noche del festival y cuando vi el Ballet dije 'yo quiero ser parte, yo quiero estar ahí'. El 4 de enero fue la audición, y ya el 5 de enero arrancamos con los detalles”, recordó.

Sobre cómo son sus días desde que resultó elegido, sostuvo: “Los ensayos son extenuantes pero son increíbles, es un desgaste físico impresionante, ensayamos tanto a la mañana como a la tarde, en el día son 8 horas y media aproximadamente. Nos enseñan distintas disciplinas, son masterclases de contemporáneos, clásicos, urbanos, hay de todo”."

“Con respecto al festival, como estamos bailando la noche los ensayos son solamente a la mañana, y ya a la tarde nos vamos temprano a alistarnos, maquillaje, concentración, si hay que corregir algo de vestuario se corrige. A las 6 de la tarde ya estamos preparándonos, para estar listos para bailar a las 22, son cinco minutitos, es una pasadita, tanta preparación para un momento pero que sabemos que quedará en el recuerdo de muchos espectadores, familiares”, sumó.

Buena Mesa

Cosquín lo alojará hasta el 28 de enero. A partir de ese momento volverá a San Francisco, en donde lo esperan para terminar de ensayar las coreografías para la apertura del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción.

“Van a haber distintas puestas, pero no voy a adelantar mucho. Van a ser noches increíbles. Se van a presentar distintas coreografías y aperturas para cada artista”, reveló.

Respecto a lo que vendrá después, reflejó: “Estoy conociendo muchos bailarines. Gran parte de ellos son grandes profesores que dan seminarios en todo el país. Creo que va a ser un año de mucho intercambio de danzas, mucho intercambio de conocimientos. Yo estoy dando clases actualmente en Colonia Prosperidad, en Quebracho y en San Francisco así que también vamos a seguir apostando a eso, viendo si se da la oportunidad de abrir algunas algunos horarios nuevos de clases. Creería que va a ser un muy buen año, lo arranqué con todo, así que espero seguir con todo”.

Sobre el final, dejó en claro su deseo para con sus pares: “Me gustaría que toda persona que esté en el ambiente artístico sea reconocida, que sean reconocidos los bailarines, somos muchísimos”.

“San Francisco tiene mucho talento, hay muchos bailarines, a lo mejor les falta ese apoyo para que sean reconocidos. Quiero agradecer a la Municipalidad de San Francisco porque está dando oportunidades muy grandes y reconocer a las instituciones de San Francisco así como a sus bailarines también”, cerró.