De los primeros simulacros de incendios a la difícil presentación en sociedad de los bomberos de San Francisco

Esta semana, Bomberos Voluntarios de San Francisco, Policía de Córdoba y servicios de emergencias desplegaron un gran simulacro que sorprendió a muchas personas del sector de la Facultad Regional San Francisco de la UTN.

Las distintas fuerzas y servicios de emergencias se trasladaron al predio de la universidad con el aviso de un incendio en el edificio principal, en el cual se encontraba una gran cantidad de estudiantes, personal docente y no docente.

En el marco del simulacro, los bomberos movilizaron autobombas de primera respuesta y la hidro escalera, colaboraron en la evacuación y revisaron la totalidad del edificio asegurando que la evacuación haya sido exitosa y el incendio controlado.

Los simulacros en la actualidad cuentan con importante tecnología desplegada al servicio de la comunidad, pero este ejercicio se remonta a los primeros años de Bomberos San Francisco.

Un repaso por la historia

Arturo Bienedell, al frente del Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la Región, y Jorge Ronconi, bombero retirado, se refirieron a aquella época.

Bienedell recordó: "Cuando se forma el cuerpo de Bomberos en 1937, no había bomberos en San Francisco. Cuando había un incendio iba la Policía y algunos vecinos que querían ayudar, y con baldes hacían lo que podían. Se crea el Cuerpo pero nuestra gente no había visto nunca un bombero".

Sin embargo, con el tiempo fueron comprando unos pocos equipos y con eso iban a la Plaza General Paz a probarlos. "Se hacía una pequeña fogata porque tampoco podían hacer mucho, y después probaban esos equipos. Aparte de los equipos que tiraban agua, llevaban como si fuesen unos matafuegos industriales. Y con eso hacían algunas demostraciones".

Ronconi amplió: "La plaza más importante que tenía San Francisco era la plaza General Paz. Ahí, los fines de semana se hacían pequeños simulacros que servían como prevención. No solamente se hacían simulacros, sino que se mostraba, porque en ese momento no había radios ni televisión, los elementos contra incendios que tenía la la institución".

Lo que iba adquiriendo la institución se mostraba los domingos. A veces, recordó Ronconi, se hacían estructuras de madera con la finalidad de concientizar sobre el riesgo de los incendios: "Se hacían como pequeñas casitas y los bomberos apagaban el incendio. O se utilizaban los matafuegos. Había unas bateas y se prendía fuego el combustible para determinar que no lo podías apagar con agua, sino que había otros elementos".

El bombero retirado comentó que este trabajo era muy convocante: "Hace 60 años, la gente de la ciudad esperaba con ansias ese trabajo que hacían los bomberos. Normalmente se hacía hasta dos veces por mes. No eran sorpresa, sino que la gente lo esperaba como un evento más que tenía la ciudad".

Una anécdota

Tema aparte, ambos recordaron una anécdota de aquella época, que tenía que ver con los uniformes que se usaban en esos años.

"Juan María Baggio Ferrazzi, que era el jefe, tomó la decisión cuando se formó el Cuerpo de Bomberos, con los pocos que había, de hacerlos desfilar. Nunca nadie los había visto y además el pueblo era más chico, todos conocían a todos. Los veían vestidos con una ropa que nada que ver a los trajes actuales, el casco era lo más distintivo. Y Baggio Ferrazzi los hacía desfilar en la calle para que la gente viera que había un Cuerpo de Bomberos. Y los más 'atorrantes' se les reían", rememoró Bienedell.

Ronconi coincidió: "En el primer año, Bomberos no tenía autobomba ni nada. Y Baggio Ferrazi los sacó a desfilar un 25 de Mayo. El pueblo de San Francisco se les rió. Esa es la realidad, les gritaban 'bomberos sin agua' y un montón de cosas, y el jefe se la bancó".

"Con intenciones, fijate lo que se logró en 85 años. Pero en ese entonces, salió don Juan desfilando con seis o siete bomberos uniformados, que no era el mismo uniforme, no eran trajes estructurales, sino algo parecido a los soldados de esa época. Y desfilaron el 25 de Mayo. Fue el primer desfile y la gente les gritó un montón de cosas, que no tenían agua, que para qué servían. Hay que ubicarse en ese momento, en donde en la República Argentina solamente había 21 Cuerpos y somos el primero del interior del país. Para encontrar un cuerpo de bomberos tenías que hacer mil kilómetros a la redonda", cerró Ronconi.