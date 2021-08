De Loredo prometió impulsar "las cinco reformas que necesita el país"

El precandidato a diputado por Córdoba de Cambiando Juntos Rodrigo De Loredo, que encabeza una de las listas de esta alianza que dirimirá sus candidaturas en las próximas elecciones primarias PASO, estuvo hoy en San Francisco y destacó que el objetivo de su lista es presentar propuestas y frenar al kirchnerismo, sector al que calificó de "talibanes".

El dirigente radical realizó un breve acto para simpatizantes partidarios este mediodía en la Plaza Cívica y estuvo acompañado por la concejala sanfrancisqueña Cecilia Roffé y el intendente de Morteros, José Bría, quienes integran su lista.

"Estamos acá tratando de asumir el desafío de que tenemos propuestas y argumentos. Porque la gente quiere ponerle un límite a estos talibanes. Nos vienen gobernando como talibanes", criticó De Loredo, y agregó que los jóvenes llenan las embajadas para irse del país.

"Es un desafío que nosotros tenemos. Mi partido particularmente, en este momento tan dramático de la Argentina, aparece con opciones oxigenadas, nuevas. Tenemos el desafío de construir una alternativa", dijo.

El dirigente añadió que el objetivo es presentar propuestas y prometió que su alianza impulsará cinco grandes reformas para el país. "Vamos a llevar las cinco grandes reformas que necesitas nuestro país para recuperar una senda de trabajo y producción. Un nuevo relacionamiento internacional, para agarrar productos hechos en San Francisco, Morteros o Miramar, y venderlos en otras latitudes. Tratando de ganar mercados y mejorar el perfil exportados. Vamos a tener la reforma tributaria que el país necesita, no se trata de inventar la pólvora, pero no hay voluntad política para llevarla adelante. Una reforma que desafixie las pymes y la actividad productiva", precisó

"Vamos a llevar la reforma laboral necesaria. Vamos a llevar la reforma educativa y un plan de infraestructura tecnológica", cerró. Entre otros aspectos, precisó que promoverá la autonomía del Banco Central.

"Somos la versión más fuerte de Cambiemos. Creemos que una trayectoria habla en ese sentido de nosotros, pero somos también un espacio que tiene que tener propuestas de cambio y alternativas", enfatizó

Por otra parte, hizo referencia a unas monedas de mil pesos que presentó como escenografía del acto. "Si seguimos por esta senda en cualquier momento las van a tener que emitir".

Sobre Macri: "Me tiene sin cuidado, pero está en su derecho"

Consultado sobre cómo evaluó el apoyo explícito del ex presidente Mauricio Macri a las listas de Mario Negri y Ricardo Santos, con quien compite en estas elecciones primarias, respondió: "Me hubiese gustado que esté por encima de las parcialidades y las diferencias. Pero me tiene sin cuidado y me parece que está absolutamente en todo su derecho si tiene alguna preferencia, así funciona la democracia".

Finalmente, consideró que las PASO van a fortalecer a Juntos por el Cambio.

Por otra parte, Roffé aseguró que el espacio está en pleno crecimiento y que se siente orgullosa de integrar "esta lista de corajudos".

"Creo que lo que nos diferencia es lo que escuché ayer de Rodrigo, que se sacó un zapato y le pidió al presidente ponerse en nuestros zapatos. Creo que esa es la diferencia en nuestra lista. Somos de ciudades chicas y nos antecede nuestro trabajo, que es ponernos en el lugar del otro, escucharnos. Es la primera vez en campaña que escucho hablar de empatía, pero sobre todo hay que practicarla", dijo.