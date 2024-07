El legislador provincial Dante Rossi, uno de los referentes de la Unión Cívica Radical en Córdoba e identificado con el alfonsinismo, estuvo este miércoles en San Francisco en el marco de un recorrido por distintas partes de la provincia, donde mantiene reuniones con autoridades políticas, partidarias y también con sectores productivos o vecinales, entre otros. En nuestra ciudad, fue acompañado por el dirigente radical Cristian Canalis, actual tribuno de Cuentas.

Rossi participó de distintos actos en los últimos días, entre ellos el desfile que realizó el Gobierno de Córdoba ayer martes en Río Tercero en el aniversario del Día de la Independencia. En San Francisco entregó distinciones de la Legislatura de Córdoba al Centro Vecinal de Barrio San Martín por su 84° aniversario (los cumplirá el 20 de julio); y también a la patinadora Jazmín Salomón, entre otras actividades.

Con un perfil muy crítico del Gobierno nacional, de las actitudes y políticas del presidente Javier Milei, Rossi cuestionó fuertemente la negativa de la Nación de enviar fondos que corresponden a la provincia por la Caja de Jubilaciones y los subsidios al transporte entre otros puntos. También minimizó la importancia del Pacto de Mayo y consideró que los gobernadores asistieron solo para no tener represalias del Presidente, de quien consideró que ahora “ya no tiene excusas” para gobernar.

También pidió al gobernador Martín Llaryora que tenga una postura más firme respecto a los fondos que Milei le recorta a Córdoba y que, según subrayó, están provocando una crisis importante en las cuentas provinciales con “cerca de 20 mil millones de pesos menos por mes”

¿Cuál es el motivo de esta visita a San Francisco?

Canalis: Desde el radicalismo y como amigos de Dante estamos contentos por tener la visita. Dante recorre la provincia en forma permanente y hoy le toca a San Francisco, no lo hace en víspera de una campaña electoral, porque no tenemos elecciones. Vamos a tomar contacto con dirigentes industriales, vamos a estar en Devoto visitando al intendente y a distintas instituciones. Dante trae dos reconocimientos, uno para el Centro Vecinal de Barrio San Martín, que cumple 84 años, y a las 19 vamos a estar en el comité a distinguiendo a una sanfrancisqueña que nos representa en el mundo, la patinadora Jazmín Salomón, que Dante llevó la la iniciativa a la Legislatura y fue reconocida a nivel provincial. Creo que la mejor manera de tomar contacto con la realidad es el mano a mano con la gente, con las instituciones, con la producción, para tratar de llevar a la Legislatura de Córdoba los reclamos e ideas que van surgiendo de cada una de las visitas a los distintos lugares de la provincia y poder plasmarla en proyectos que en definitiva traten de cambiarle la vida a la gente.

Rossi: Hago recorridos permanentes, creo que tengo una responsabilidad siendo legislador de la provincia. Es la mejor forma de tomar contacto con la gente, de saber cuál es el termómetro o que está pensando la gente en un momento tan especial como este, que es donde se la está pasando muy mal, donde hay una crisis severa en la Argentina, con 65% de pobres. Y aparte, cada vez que uno recorre lugares se lleve ideas y propuestas. También tener un debate pendiente respecto a dónde va el radicalismo. Nosotros tenemos renovación de autoridades el ocho de septiembre y tenemos un debate instalado sobre cuál es la relación que tiene nuestro partido con el Gobierno nacional. Estamos en el debate de cuál tiene que ser el perfil del radicalismo, ojalá logremos una conducción que deje atrás las permanentes internas.

¿Cuál es su postura en ese tema?

R: Ojalá que me equivoque, pero tengo una visión muy negativa respecto de lo que está haciendo el Gobierno nacional. Me parece que está llevando un ajuste salvaje que ha dejado a casi sesenta por ciento de los argentinos sin condiciones mínimas de bienestar. Es un presidente que no dialoga, que no escucha, que al que piensa distinto lo trata como si fuera un enemigo de la Argentina. Terminan aprobando una ley importante como la Ley Bases que desde mi punto de vista va a generar beneficios extraordinarios para los sectores más ricos de la Argentina. Y también se termina suscribiendo un Pacto de Mayo que desde mi punto de vista es una foto solamente de diez puntos de de anhelo del Presidente, que ya están contenidos en nuestra Constitución Nacional y que aparte no fueron fruto del debate con el resto de los gobernadores, los dirigentes políticos, los partidos políticos como para que nos pongamos de acuerdo. Es más, creo que los gobernadores que han ido y lo han suscrito lo han hecho pensando en que no haya represalias y que empiece una discusión respecto de qué fondos le tocan a cada una de las provincias, porque entre otras cosas Córdoba se ve muy afectada. Nosotros estamos recibiendo cerca de veinte mil millones de pesos menos por mes en base a los aportes de la Caja de Jubilaciones, de los subsidios al transporte, del FONID, de los comedores y de otros programas nacionales.

¿Qué valoración hace de la gestión de Llaryora en este primer año como gobernador?

R: Me parece que tiene poco para mostrar, no hay obras seguramente producto de la crisis pero también me gustaría que tenga una posición más enérgica reclamando los fondos que le corresponden a Córdoba. La plata que la Nación no le manda está generando una crisis importante en los números. Yo digo que este gobierno nacional tiene una mirada del federalismo muy cegada y en particular no está beneficiando a la provincia. No manda la plata de caja de jubilaciones, no manda el FONID, no manda lo del transporte interurbano y nosotros estamos en una crisis permanente, cinco días sin transporte interurbano marcan a la clara la situación que tenemos. Entonces me gustaría verlo con una posición mucho más enérgica de reclamo de los fondos que a Córdoba le corresponden.

Y en ese sentido, ¿cómo ve el el futuro de bueno de la gestión nacional en materia económica? ¿hacia dónde vamos?

R: Salimos de la gestión del kirchnerismo que hizo mucho daño a la Argentina y por eso la sociedad todavía tiene niveles de aceptación del gobierno de Javier Milei importante a pesar de la crisis, a pesar del ajuste. Pero ya llegamos a cerca de siete meses, la calidad de vida se ha empeorado notoriamente. Todavía hay aguante de la gente respecto de lo que tiene que pasar, hoy el gobierno ya no tiene excusas para gobernar, tiene la ley base, tiene el pacto de mayo, no hay ningún tipo de excusa como para que le eche la culpa a otros. Ojalá que cambie, yo soy escéptico, me parece que esa recuperación en V que que nos había prometido el Gobierno casi para el segundo semestre no se va a dar. No veo que la gente pueda vivir mejor, que se mejore el empleo, que haya más inversiones, que haya salario de calidad digno. Me parece todo lo contrario, vamos camino a una pauperización en las condiciones de vida de la gente muy peligrosas porque estamos en un límite. No se podría aumentar más ni hacer un ajuste. La gente no soporta más esta situación y ojalá que venga un mejoramiento económico. Soy escéptico porque me parece que el presidente está cerrado en una visión que incluso genera daño en el contexto internacional. La última pelea fue con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, incluso con Uruguay. O peleas con China, lo que ha hecho que caiga la que caigan las compras de China en los productos argentinos. No creo que esa sea una forma de generar más inversiones y demostrar una Argentina abierta al mundo.