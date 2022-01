Nombre y apellido: Pablo Peiretti.

Apodo: Pablinchi.

Edad: 45.

Profesión/ocupación: Profesor de Educación física.

¿A qué hora se levanta en vacaciones? A la hora que sea, de igual manera nunca después de las 10.

Le regalan unas vacaciones con todo pago, ¿dónde se va y con quién? Me voy con mis hijo y mujer. Si es regalo adonde sea.

¿Y con quién no se iría aunque le regalen todo? Con alguien que hable mucho. Casi no hablo en vacaciones. Con los perros, unos días alejados nos vendría muy bien a todos.

¿El lugar más lindo al que viajó? Suiza.

¿Bebida favorita para las noches de calor? Terma helado con soda. Cerveza, vino por supuesto (en cualquier estación del año).

¿Con qué tema se pasaría horas hablando con amigos? Muchísimos…fútbol siempre sale en las charlas, Sportivo.

¿Última serie, libro o película con la que se enganchó? Serie: Vis a Vis. Libro: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas.

¿Cuándo fue la última vez que jugó a las cartas? Creo que mientras cursaba el profesorado. Más de 20 años.

¿Qué música está escuchando? Spotify, playlist seleccionadas para mí. No hay que buscar, ellos lo hacen por vos. Si tengo que buscar, Pink Floyd, Soda Stereo, David Gilmour, Los Redondos, Las Pelotas.

Si le regalan 10 minutos para entrar a un negocio y llevarse todo gratis, ¿qué tipo de negocio elige? Tecnología.

¿Qué hace para desconectar? Jardinería.

¿Equipo verano o equipo invierno? Invierno sin dudas.

¿Qué permitido se da en vacaciones? Acostarme tarde, no pensar, relajarme un poco nada más.

¿Qué le gusta del verano en San Francisco? El patio de mi casa a la noche.

¿Un recuerdo inolvidable de algunas vacaciones? De todas algo, aunque recuerdo haber discutido con un español por el agua para el mate. Yo quería comprarle cinco tazas de té caliente y no me las quería vender porque eran para el mate. Me quería dar agua del grifo a 60 grados. Me decía que cinco tazas de agua aunque te las cobre como té no te las vendo. Nos hizo llorar de la risa. Nos fuimos con el agua de la canilla nomás.

Se junta a comer con su pareja o amigos, ¿cuánto tiempo mira el celular? Muy poco, reto a los que si lo hacen. En ocasiones se los saco.

¿Mintió en la respuesta anterior? No.

Para estar en forma, ¿gym, salir a correr o nada? No estoy en forma como me gustaría. Juego al básquet y voy al gimnasio todos los días porque es mi trabajo aunque entreno 20/30 días al año, tal vez estoy mintiendo en esa cantidad de días.

¿Un infaltable en la valija? Desodorante, ojotas.

¿Cómo se cuida del Covid-19? Como puedo. Tengo contacto con mucha gente. Es insoportable lo que vivimos.

¿Una meta para este año? Trabajar con la cabeza más fresca. No ser tan exigente conmigo mismo.