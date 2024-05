Desde ayer y hasta el 17 de mayo, y del 12 al 17 de junio, se lleva a cabo la 21ª edición del “Títeres Festival Club El Barrilete”. Bajo la organización de FIDA Teatro, junto al acompañamiento de la Municipalidad de San Francisco y la Agencia Córdoba Cultura, este año el festival contará con más de 36 funciones.

En La Mañana de El Periódico Raquel Camusso, al frente de la organización, brindó detalles de esta propuesta que reunirá a titereros de Capilla del Monte, Villa María, Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Respecto al desdoblamiento en dos meses del festival, Camusso contó: “Hoy (por ayer) fue la primera función con la que abrimos el Títere Festival Club. Se va a hacer en distintas etapas y momentos del año, primero porque a los niños a lo mejor no pueden en una época pero pueden en la otra y también porque con lo grande que se ha hecho este festival hay que cumplir con todas las sedes de las localidades del interior del departamento San Justo y del departamento Castellanos en los cuales los titiriteros van a dar funciones”.

En esto destacó que más allá de lo recreativo, los títeres cumplen otra función: “No es solamente ver una función de títeres, sino que también como el títere trabaja los valores, se puede seguir trabajando desde lo pedagógico”.

Cabe mencionar que este festival comprende funciones que se dan en escuelas, jardines y centros vecinales, y siempre proyecta alguna función para público en general: “San Francisco es una ciudad de eventos y cada vez estamos más limitados en los espacios. Entonces se buscan espacios alternativos. Se dan funciones en escuelas, o por ejemplo en el Superdomo para los jardines de infantes”.

“La Secretaría de Políticas Sociales entendió la importancia de no sólo hacer un aporte social con algo material sino también con algo intangible como la culturización de los niños, y de los barrios alejados del centro, que no tienen a lo mejor fácil acceso para llegar a ver una función. Por eso cubrimos de manera gratuita una función para las escuelas. Por ejemplo este miércoles va a haber una función para todo público en barrio Parque, en la escuela José María Paz, a las 10, donde no solo van a ir los niños del jardín y de la escuela sino que toda la comunidad del barrio puede ir”, comentó Camusso.

Lo mismo sucederá el viernes con una función en la escuela Ing. Emilio Olmos de Plaza San Francisco, que se hace en la escuela como lugar físico pero que está dirigida a todos los niños del barrio. También habrá, comentó Camusso, una función en la escuela 2 de Abril en el barrio Roque Sáenz Peña que también está trabajada para que todos asistan, así como otras propuestas similares.

“Esto es posible gracias a la Dirección de Cultura, a la Secretaría de Gobierno y al intendente Damián Bernarte que apoya este concepto que fue creado hace 21 años”, sumó.

Cronograma

MAYO

Miércoles 15 a las 10 hs. - Escuela José María Paz, Barrio Parque.

Viernes 17 a las 10 hs. - Escuela 2 de Abril Barrio Roque Sáenz Peña.

Viernes 17 a las 10.30 hs. - Escuela Ing. E. Olmos, Plaza San Francisco.

JUNIO

Viernes 14 a las 10 hs. Instituto Jesús de la Misericordia, Barrio San Cayetano, función abierta a todo público.

Jueves 13 a las 9.30 hs. y 14.30 hs. - Superdomo - Jardines Infantes de la ciudad.

Viernes 14 a las 15.30 hs. - Centro Vecinal Barrio La Milka.

Sobre FIDA teatro

FIDA es un grupo de teatro y espacio de formación actoral con más de 20 años de trayectoria, creado por sus directores Raquel Camusso y Pedro Ordoñez, actores y docentes postitulados en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. FIDA desarrolla sus actividades desde San Francisco, Córdoba.