Este domingo se llevó a cabo la entrega de certificados del 25º Curso de Soporte Vital Prehospitalario del Traumatizado (PHTLS) a personal policial y militar que finalizó la capacitación con profesionales de la Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá.

Recibieron el diploma miembros del Ejército, del Grupo Halcón, de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Policía de Córdoba y Gendarmería Nacional, entre otras fuerzas, oriundos de distintos puntos del país.

El curso fue de medicina de operaciones especiales y tuvo una duración de 21 días. En particular, de Soporte Vital Prehospitalario del Traumatizado (PHTLS, Prehospital Trauma Life Support), que es el paso anterior a la aplicación del apoyo vital avanzado en trauma (ATLS - Advanced Trauma Life Support) en el nosocomio. En otras palabras, el PHTLS se aplica en el terreno, mientras que el ATLS se aplica cuando el traumatizado ya se encuentra evacuado.

Durante más de treinta años, el PHTLS ha mejorado la calidad del cuidado del paciente traumatizado y ha salvado vidas. Este programa legendario lo desarrolló la Asociación Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas (Association of Emergency Medical Technicians - NAEMT) a principios de la década del 80, con la cooperación del Comité para el Trauma del Colegio Americano de Cirujanos (American College of Surgeons Commitee on Trauma - ACS-COT).

El PHTLS promueve el pensamiento crítico como la base para proporcionar un cuidado de calidad. Se fundamenta en la creencia de que los practicantes de los servicios médicos de urgencia toman las mejores decisiones en beneficio de sus pacientes cuando se les da una buena base de conocimiento y principios clave.

El curso de operaciones especiales comenzó hace 25 años en esta clínica de nuestra ciudad y está destinado a personal militar y policial.