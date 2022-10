Claudio Zuchovicki en San Francisco: “Mucha gente me dice que ve mal a la economía, pero reconocen que les va bien”

“No tengo ni la menor idea de lo que puede pasar”. Claudio Zuchovicki, uno de los reconocidos analistas financieros que tiene el país devuelve esta frase con una sonrisa previo a sentarse frente a productores de campo y personas vinculadas al negocio del agro en el salón de Salsa Verde.

Llegó el último viernes a San Francisco de la mano NDC Negocios del Campo S.A., empresa local que organizó una charla para analizar la coyuntura local e internacional en relación a las finanzas y a los granos. Además del economista disertó también el asesor de mercados Sebastián Lago.

Aunque en la previa le resulte difícil explicar qué va a pasar luego en su charla, Zuchovicki, que entre otras cosas es gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, aclara que estas reuniones “sirven para escucharnos” y remarca que los escenarios “son muy dinámicos” y dependen de quiénes participen porque cada uno tiene su propia problemática. De lo que sí dice estar seguro es que estos encuentros permiten conocer “más el entorno”.

Zuchovicki le habla al auditorio de manera descontracturada. Analiza el momento económico del país, se refiere a la macro y micro economía, brinda ejemplos terrenales de temas duros y así mantiene atentos a sus escuchas a lo largo de su disertación, aunque el panorama que pinte sea preocupante.

“A nivel global estamos mal pero todavía no vimos lo peor”, expulsa sin anestesia, pero rápidamente destaca: “Tengo la sensación de que Argentina es una oportunidad enorme, pero vamos a transitar por un par de meses complicados a nivel macroeconómico”.

Plantea, a modo de razones, que cambió el contexto global: “Nunca hubo en la historia, hasta ahora, la corrección de un proceso inflacionario que no sea por ajuste de actividad económica. Lo que vamos a ver en el primer mundo es un ajuste de nivel de actividad económica”.

Tras ello dice que estamos viviendo en el “mejor momento de empleo de los últimos 50 años” pero como contracara señala que es “el peor número de inflación de los últimos 40 y la biografía dice que hay que hacer las correcciones cuando se pueda hacerlo y es cuando hay pleno empleo”. O sea, ahora.

Luego, graficó: “¿Qué es eso? Suba de tasa de interés, sacar liquidez del mercado, que es lo que están haciendo. Subir la tasa de interés perjudica a aquel que está endeudado. Nosotros (Argentina) somos uno de ellos. Y el costo de oportunidad del dinero atenta contra el valor de los bienes. El sentido de aumentar el costo del valor del dinero es que si yo tengo plata y hoy me pagan un 5 por ciento anual un producto súper seguro, para qué voy a arriesgar o stockear. El último mes vimos una fuerte caída no solo de las materias primas sino de bonos, acciones, criptos, casi todos los activos. Y esto tiene que ver más con el fortalecimiento del dólar y esos procesos no son buenos para América Latina porque si sube el dólar baja la soja, el trigo y el maíz. Ese contexto cambió y Argentina no supo aprovechar su mejor momento: teníamos muy buena cantidad y muy buenos precios. Se produjeron muchas distorsiones de haber vendido stock y flujo de soja a 200, pero vendiste cosas que no vas a tener después y quizás atesorás más trigo y maíz y eso va a distorsionar algunos precios que van a la mesa de los argentinos indirectamente y eso va a afectar a la situación social”.

El ajuste “llegó tarde”

Zuchovicki, que también tiene un alto perfil mediático al ser conductor del programa de televisión El Inversor (canal Metro) y ser columnista de "CNN en español", "El Cronista", “La Nación” y demás medios, explica la Argentina está yendo de manera invariable hacia un ajuste y manifiesta: “Lo más conveniente en este contexto es que se pueda gobernar ese ajuste y eso creo que es lo que están tratando de hacer ahora. Dejar que lo haga el mercado es lo peor que hay. El gobierno intenta hacer el ajuste, pero yo creo que llegó tarde”.

Consultado por la efectividad del “Dólar Soja” -específico para que el agro argentino liquide sus cosechas y que permitió que ingresen al Tesoro Nacional alrededor de 8.123 millones de dólares- el analista responde: “Depende del lugar donde uno esté parado. Para el que estaba vendiendo con un dólar a 140 pesos y de repente le pagan 200, bienvenido sea. De hecho, vendieron. Para saber a quién benefició más, hay que esperar que pase el tiempo”.

Zuchovicki reconoció que es “mucho mejor” vender la cosecha con un dólar a 200 pesos que a 140: “El gobierno gana porque le liquidaron más de 8.000 millones de dólares y para el productor no se sabe porque vendió stock que es flujo futuro. Pero esta medida le salió muy cara al gobierno porque el resto de los sectores empezaron a preguntar por qué al agro le pagan 200 pesos por dólar cuando a mí me pagan mucho menos”.

Pobreza y un turismo que explota en todos lados

¿Cómo se explica que un país con un alto nivel de pobreza tenga como contracara fines de semana largo con el turismo en un gran momento y reservas hoteleras, al menos en este último, superiores al 80 por ciento?

El analista financiero lo explicó de esta forma: “El 50 por ciento de la economía (en Argentina) es informal, pero es una economía que funciona. La macroeconomía está fundida pero la microeconomía no porque nos encontramos en un mínimo histórico de cheques rechazados. En todas las charlas la gente me dice que ve mal a la economía del país pero reconocen que a ellos les va bien. La microeconomía no está tan dañada como la macro", precisa.

Zuchovicki agregó que cuando algo queda claro pero no se lo puede demostrar “quiere decir que lo que está mal son los números”. Asimismo, recalcó que el país tiene el 36,5 por ciento de pobreza y un 6,9 por ciento de desocupación: “Estos números quieren decir que gran parte de los ocupados son pobres”, agrega.