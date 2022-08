Ante el ataque cibernético que padeció el sistema judicial de la provincia de Córdoba, desde el Colegio de Abogados de San Francisco indicaron que la situación perjudica sobre todo a los abogados y a las personas que representan.

También explicaron que "se origina una situación de anomalía total, en la cual nos vemos impedidos de acceder al sistema y, por ende, a los expedientes, viéndonos imposibilitados de avanzar en el trabajo diario".

Cabe recordar que el Poder Judicial de Córdoba comunicó que el sábado sufrió un grave ciberataque que afectó la página web, servicios digitales y bases de datos. Por el momento, continúan sin funcionar y personal especializado se encuentra trabajando con el fin de normalizar la situación.

El comunicado del Colegio de Abogados de San Francisco

ANTE LA SITUACIÓN DE PÚBLICO CONOCIMIENTO SOBRE EL HACKEO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA, EL COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN FRANCISCO ACLARA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL:

1) Que dicha circunstancia PERJUDICA sobre todo a los ABOGADOS Y ABOGADAS como principales operadores jurídicos y -como consecuencia- a los CLIENTES que representamos, ya que se origina una situación de anomalía total, en la cual nos vemos impedidos de acceder al sistema y, por ende, a los expedientes, viéndonos imposibilitados de avanzar en el trabajo diario.

2) Se han declarado INHÁBILES los días 16 a 19 inclusive, tomándose en algunos casos las audiencias programadas para estas fechas, salvo que a criterio del juez sea imprescindible la consulta al expediente electrónico, que hoy resulta imposible para todas las partes.

3) Conocemos que el Poder Judicial, a través del área correspondiente, se encuentra trabajando a fin de dar solución al problema planteado y que, en caso de no encontrarla a la brevedad, seguramente se instrumentarán los medios necesarios para resolver la variedad de problemas con que nos encontramos al día de hoy, teniendo en cuenta la digitalización prácticamente total de los trámites judiciales (que incluyen libramiento de oficios, órdenes de pago, constancias de notificaciones electrónicas, etc.) para lo cual nos encontrará siempre dispuestos a conversar y acordar soluciones adecuadas mientras no se restablezca en su totalidad el servicio.

4) En cuanto a la SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS DATOS, es el propio Poder Judicial como implementador del sistema quien deberá asegurar esos extremos, así como seguramente rever los sistemas de protección y resguardo del expediente electrónico.