Después de la primera vuelta de la elección presidencial 2023 con la remontada y triunfo de Sergio Massa (Unión por la Patria) a nivel nacional y el segundo puesto para Javier Milei (La Libertad Avanza), ambos serán los candidatos que irán al balotaje el próximo 19 de noviembre. Y uno de ellos será elegido para asumir como presidente de la nación en diciembre.

Previo a los comicios, el referente de La Libertad Avanza en San Francisco, Germán Cassinerio, se refirió al panorama político y a las expectativas.

“Hace ya incluso antes de las PASO que venimos trabajando con el tema de la fiscalización. Se ha ido sumando mucha gente y sobre todo ahora para el balotaje. Muchísima gente se está anotando en la base de datos para fiscalizar, para que todo transcurra sobre caminos normales”, empezó.

Sobre el panorama en sí, sostuvo: “El análisis que yo hago en estos momentos es que ya no existen dos banderas políticas, sino que en los últimos 40 años de democracia en la Argentina es la primera vez que se da tan marcado dos modelos a elegir. Un modelo es el que viene existiendo hace 20 años, que ha empobrecido a la Argentina, que ha vapuleado y pulverizado la educación, la salud, la industria, el comercio, los trabajadores. Y por otro lado un modelo que plantea una Argentina para todos, no solamente para unos poquitos. Claramente el domingo no hay dos banderas políticas, hay dos modelos de país”.

Consultado acerca de si hubo acercamiento en San Francisco con Juntos por el Cambio para el trabajo de fiscalización y sobre la relación con referentes locales de dicha alianza, dijo: “Se han puesto a disposición dirigentes del PRO, no así del radicalismo, ya sabemos cuál es su posición, lo han manifestado públicamente. Sí, se han acercado, se han puesto a disposición nuestra y estuve hablando con el presidente del Pro, Pablo Terraf, y con uno de los referentes, Luciano Stoppani, y se pusieron a disposición nuestra en colaborar en lo que nosotros necesitemos”. Asimismo reconoció que de dicho partido “muchas personas” se inscribieron para fiscalizar.

Macri

Cassinerio se refirió al apoyo del expresidente Maurico Macri y parte de Juntos por el Cambio hacia el partido que representa, pero aclaró: “Es el apoyo de un modelo que quedó fuera, de Juntos por el Cambio, que quedó fuera del balotaje, hacia La Libertad Avanza por tener dentro del programa de propuestas, de las bases políticas, propuestas similares”.

“Entonces el apoyo de Macri, de Bullrich, fue el apoyo a La Libertad Avanza para el balotaje. Qué va a ocurrir con el tema de las alianzas, si se va a formar una nueva alianza o no, son temas que van a quedar para después de las elecciones”, insistió.

Críticas a Milei

Durante la entrevista, Cassinerio también respondió a las críticas que se le hacen al candidato que representa. En ese sentido dijo: “Las propuestas de Javier siempre fueron claras cuando él las explicó. Después fueron tergiversadas”.

“Cuando se inició todo esto, Javier (Milei) era visto como alguien que decía cosas que la gente quería escuchar, pero no pasaba de ahí. Después empezó a crecer cada vez más, empezó a romper todo, el status quo de la política tradicional, se empezaron a asustar tanto sindicalistas como periodistas, empresarios, prebendarios del poder, empezaron a tener miedo porque el modelo que plantea La Libertad Avanza es un modelo de transparencia para todos los argentinos. Entonces, era el muñeco a voltear”, agregó.