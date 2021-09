El hombre imputado por la Justicia Federal como el líder de una asociación ilícita en el caso de la carne con sulfito, Sergio Valle, negó los hechos que se le adjudican en la causa y aseguró que toda su actividad se relacionaba con la cría de cerdos, a la vez que rechazó que vendiera la carne que obtenía de ganados de la zona a carnicerías. "Jamás vendí carne a consumo", dijo.

Por primera vez en los dos años que lleva la causa, Valle rompió el silencio y habló en El Periódico Radio 97.1 sobre la causa judicial que lo tiene como el principal responsable de una presunta organización que se dedicaba a la compra de animales en mal estado para adulterar cortes de carne con procesos químicos y luego venderlos a carnicerías de Frontera y San Francisco.

Acompañado por su abogado, Pablo Daniele, el hombre negó todas las acusaciones y dio su versión sobre los hechos que se le imputan. Se definió como alguien que está pasando "muy mal" la acusación, que siempre trabajó y vivió en el campo, y que no sabe hacer otra cosa que criar animales. Valle explicó que todo el problema se originó con un problema con una mujer que quería quedarse con ocho hectáreas donde se ubica una antigua cremería, de las cuales, según dijo, tomó posesión luego de un fallo judicial que se las otorgaba.

También cuestionó la actuación de la Justicia Federal, dijo que le faltan los cerdos que le secuestraron, que le rompieron cosas en su casa en los allanamientos, que le llevaron títulos de propiedad y que secuestraron vehículos que no tienen que ver con su actividad. Además aseguró que en 2019 desde la Fiscalía le pidieron plata para sacarlo de la causa, si bien luego no ratificó una denuncia que dijo haber hecho por esto. También consideró que está siendo condenado “por los periodistas”.

Por otra parte, el abogado Daniele enfatizó que las escuchas telefónicas reveladas en el procesamiento del juez Roque Rebak sacadas de contexto y que las conversaciones no se refieren a carne para venta al público, sino para alimentar a los cerdos que tenían. Y añadió que pueden aportar las conversaciones completas.

Alquiler de la cremería

Valle dijo que tiempo atrás con la venta de un campo de su padre pudo comprar casas, camionetas y autos. Y que como estaba acostumbrado a trabajar además alquiló ocho hectáreas en cercanías de San Pedro, donde estaba la vieja cremería. "La alquilo a un supuesto empleado que tenía la posesión, porque se había echado la quiebra. Cuando entramos en la posesión y a pagar un alquiler con contrato, una vecina nos dice que el campo era de ella. Le dijimos que no, que lo alquilábamos. Y entramos en un conflicto con abogados y Tribunales en Rafaela, a lo cual le gano la posesión y no pagué más alquiler, con un empleado que tenía en el lugar, Besuzzo", contó.

De acuerdo a su relato, en ese lugar utilizaban animales que obtenían de la zona que no iban a frigoríficos para alimentar a los cerdos que tenía. “Se retiraban animales en los campos, los descarnábamos y se hervía la carne, y eso está autorizado para darle a los cerdos. Tenía 70 cerdos, compré todo seleccionado, con higiene y veterinarios que los atendían", manifestó.

Según el hombre, el conflicto con esta mujer se agravó cuando obtuvo la posesión de las tierras. "La pesadilla fue cuando yo gano la posesión de esas ocho hectáreas, es mucha plata. Esta mujer en Tribunales me gritó que de alguna forma me iba a ir de ahí. Nunca esperé que fuera de esa forma. Yo le había ganado la posesión", afirmó.

Valle agregó que sospecha que toda la causa judicial se originó con una presunta denuncia de esa mujer por venganza para sacarlo de ese campo.

"¿Qué mejor forma de sacarme que inventar eso? Porque lo inventaron, jamás vendí carne a consumo. Jamás. ¿Para qué voy a adulterar la carne?”, indicó.

Negó que la carne se vendiera

En la entrevista, Valle negó varias veces que vendiera la carne y preguntó entonces quién la compraba, ya que la Justicia no procesó a otras personas que presuntamente vendían la carne adulterada. Y añadió que le pidió a la fiscal federal de Villa María María Marta Schianni, que subroga en la causa al fiscal federal de San Francisco Luis Viaut (de licencia), que "termine ya con esto", porque dijo que dañó a toda su familia.

A continuación se transcribe parte de la entrevista, que puede verse completa en el video.

¿Qué hacía en la cremería, adulteraban la carne?

No, ¿para qué vas a adulterar la carne? ¿para los chanchos vas a adulterar la carne?

Es la acusación de la Fiscalía.

Claro, ¿pero por qué no hay pruebas? Porque los supuestos carniceros que me compraban, ahora no la compraban. ¿Quién me compraba la carne a mí? Si era una asociación ilícita, ¿quién me compraba la carne a mí? ¿los cerdos me compraban la carne?"

¿Le secuestraron sulfito en el campo?

No, nada, si no le poníamos nada. Secuestraron un bidón con lavandina y dicen que lavábamos la carne con lavandina, y era para lavar los tachos. Estaba bien claro. Cuando llegaron allá l allanamiento, que duró 12 horas, había una olla hirviendo animales y con la horquilla se sacaban los huesos y se amontonaban. Le sacaron foto a los huesos, a los cerdos, y decían que la carne se vendía acá. Pero nunca enfocaron a la olla ni qué comían los chanchos. ¿Qué comían los chanchos? Son 70 chanchos y el negocio es redondo.

¿Y qué hacían en el lugar?

Traíamos el animal, el cuero iba al saladero, el cuero tiene un valor terrible. El hueso del animal, la gente desconoce, tiene un precio terrible.

¿A dónde vendían el hueso?

A compradores que venían, acá en San Francisco hay dos, en Balnearia hay otro, se vendía al mejor precio. Cuando juntabas un chasis. Ese era un negocio. El cuero era otro negocio. Y está la alimentación de los cerdos. Un animal representa 15 bolsas de maíz. Y a todo esto no lo pude explicar nunca porque me atacaron que yo vendía la carne. Bueno, ¿a quién se la vendía?

¿A quién se la vendía?

Por eso, ¿a quién se la vendía? ¿a los cerdos se la vendía? Si yo la hervía y se la daba.

¿La imputación a Maximiliano Valle es por vender vender carne en mal estado?

Pablo Daniele (abogado): La imputación de Maximiliano Valle es por vender carne en mal estado pero él está fuera de la asociación ilícita, está fuera del acuerdo que supuestamente existe entre Valle y Bessuzzo. Maximiliano Valle no es parte de la asociación ilícita, se lo despega de ese supuesto entramado y se lo imputa por un delito de salubridad porque supuestamente estaba vendiendo carne en mal estado.

Valle: No hay testigos. La declaración que hace mi sobrino dice que estaba fea la carne cuando la llevaron, sí, pero porque la tuvieron 15 horas afuera de la heladera, ¿qué carne no se va a poner fea? Le sacaron fotos después de 15 horas afuera.

¿Las escuchas no lo complican? Según la Justicia Federal, hablaban de que la carne estaba en mal estado y la adulteraban.

No, porque las pericias dieron que estaba en mal estado porque la dejaron afuera. Las camionetas no tenían pericias de sangre, porque nunca transportamos.

Pablo Daniele (abogado): La nota que salió en el sitio web de El Periódico en referencia a que la carne está más podrida que mi abuela, siempre hace referencia a la chanchería, nunca hace referencia a que la carne se ponía a la venta para el consumo del público en general. La escucha por sí mismo no tiene un valor probatorio pleno, porque se da en un ámbito de intimidad, donde se recortan determinados fragmentos de una charla sin que se le encuentre un contexto. Obviamente que en una charla privada entre cualquier persona, si lo sacás de contexto vamos a entrar a señalar con el dedo por presunciones, por frases que se sacan de contexto. En el procesamiento, las escuchas empiezan con tres puntitos y terminan con tres puntitos, no está transcripta toda la conversación. Yo puedo aportar toda la conversación, las tenemos.

Con este procesamiento de la Justicia, en el caso de ser declarado culpable, puede ir a la cárcel. ¿Cómo lo toma?

La otra vez lo expresé ante el juez, le dije que si tenían algo contra mí que me condenaran, pero no a toda mi familia como están condenando. Y Hace dos años y medio que me están condenando los periodistas. El periodista trabajaba con Viaut, que viene y te dice "esto es negro" y vos como periodista lo decís. ¿Y dónde está Viaut ahora? ¿entonces es válido lo que vos dijiste de esa persona?