El nuevo director de la Unidad Regional Departamental San Justo de Policía, comisario mayor Rubén Caporali, asumió su cargo en un contexto complejo, apenas un día después de una presunta amenaza narco -aparentemente relacionada con la banda criminal “Los Monos”-contra la institución y el reclamo de la comunidad de una “fuerza más activa”.

En una entrevista con El Periódico, Caporali se refirió a lo que denominó el “gran desafío” de su carrera y las estrategias que implementará para garantizar la seguridad a los vecinos de la ciudad, en un trabajo que llevará en conjunto con el municipio.

- Antes de su asunción, la comunidad se vio sorprendida por una presunta amenaza narco, ¿cómo se está actuando desde la Policía ante esta situación?

- En este caso llamó la atención porque se ha recibido una amenaza en el seno de una institución que se encarga de la seguridad pública, entonces le damos y le tenemos que dar la seriedad y la envergadura que esto conlleva. Hemos hecho un diagnóstico y no se ha dejado nada al azar ni se subestima tampoco lo ocurrido. Pero, justamente para lo que ellos -por sus agentes- están preparados es para hacer frente al delito y acá estamos frente a una conducta delictual de alguna persona que tomó la decisión de hacer esta manifestación. Obviamente estoy consustanciado del problema, pero de lo cual no me puedo explayar mucho porque hay una investigación en curso, llevada adelante por una fiscalía federal.

- De todos modos, el Gobierno provincial y la institución policial han tomado medidas al respecto…

- Desde la institución planificamos numerosas acciones, en estos días en San Francisco se ha visto mucha operatividad policial y tenemos un apoyo muy importante desde la Jefatura de Córdoba y estamos trabajando también mancomunadamente con la Municipalidad de San Francisco y con otras entidades que son parte de la seguridad. Estamos enfocados en la prevención delito, en poner todos los recursos que me cedieron mis superiores, que son importantes, en la ciudad de San Francisco; estamos trabajando muchísimo, a altas horas de la noche, con distintas planificaciones.

- El municipio puso en funcionamiento al Cuerpo de Prevención Urbana, ¿cómo es el trabajo en conjunto?

- Estas guardias o cuerpos de prevención que van a surgir casi en toda la provincia para reforzar la seguridad, a nosotros nos beneficia muchísimo. En el caso de San Francisco, desde el Gobierno municipal, ha apostado a tener una secretaría en materia de seguridad -Prevención y Movilidad Urbana- y estamos trabajando coordinadamente con esa área que cuenta con personas que conocen muy bien la problemática, porque han sido parte de la institución policial y eso nos acerca más, porque conocen cuáles son las modalidades delictivas. Estamos trabajando mancomunadamente en todo sentido, no solo en la mitigación del delito sino también en el control del tránsito, tan problemático en algunos horarios. Apostamos fuertemente al trabajo en conjunto y en tratar de hacer de que San Francisco sea cada día más segura.

- Tras las presuntas amenazas narco se reforzó el patrullaje en el camino interprovincial, un lugar que siempre fue como una problemática en materia seguridad, ¿cómo se continúa?

- Hemos apostado fuertes recursos a ese sector, el grupo Guardia de Infantería tiene como una de sus misiones el control del Interprovincial. La planificación cotidiana que hacemos de distintas operaciones policiales es reforzar ese sector para que no sea un corredor habitual para el delito. En ese sentido, trabajamos para que se efectivicen más controles y también vamos a implementar nuevas modalidades operativas para ir mitigando el accionar delictivo.

- La crisis económica y social que estamos atravesando puede derivar en nuevos tipos de delitos, ¿cómo se está trabajando en ese sentido?

- En estos días venimos trabajado con otras áreas también de la ciudad y los requerimientos que se van pidiendo. A todo el mundo le gustaría tener un policía en frente de su casa o en la esquina, pero como el delito es proactivo y va cambiando, la Policía también tiene su estrategia de ir planificando a través de lo que nosotros vamos detectando o nos van dando las alertas.

- ¿Qué mensaje le gustaría dar al vecino?

- Acá los actores y lo más importante son los vecinos en la ciudad, para ellos trabajamos, que se queden tranquilos que estamos trabajando fuertemente; hay gente que está comprometida con la seguridad pública y la Policía de la provincia de Córdoba está invirtiendo todos sus recursos, no solo los que se ven, sino que hay muchos recursos que trabajan en forma anónima y que hacen una tarea silenciosa. Tenemos optimismo y estamos tranquilos de que venimos haciendo bien las cosas. Las puertas de la Departamental San Justo y de cualquier comisaría de la policía de la provincia de Córdoba están abiertas para recibirlos y que manifiesten sus inquietudes, para darle tranquilidad y puedan desenvolverse de la mejor forma posible.