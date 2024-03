En los próximos días se pondrá en marcha el sistema Ojos en Alerta, un programa de seguridad ciudadana participativa ideado e impulsado desde el municipio de San Miguel, en el conurbano bonaerense, que se exportó a ciudades de todo el país, incluso al exterior.

Esta nueva herramienta, que funciona con la aplicación de WhatsApp, será complementaria a las alarmas comunitarias ya instaladas en distintos sectores de la ciudad y estará directamente conectado con el Centro de Monitoreo Urbano para agilizar el accionar policial.

En ese marco, el Secretario de Prevención y Movilidad Urbana, Nelson Carrizo, y el Director de dicha área, Néstor Perrone detallaron cómo funcionará en San Francisco y adelantaron que ya se realizaron capacitaciones, como así también anticiparon qué barrios serán los primeros en tenerla.

Como ya había adelantado El Periódico, al momento de un hecho el vecino puede enviar un mensaje a un número designado en cualquiera de los formatos que la aplicación permite: texto, audio, foto o video. La información debe ser concreta y lo más exacta posible. En el caso de una actitud sospechosa de una persona, el lugar donde se encuentra, hacia dónde se dirige y una breve descripción (vestimenta, color de las zapatillas, etc).

En el caso de que el operador necesite más información, continuará la conversación mediante preguntas puntuales.

“Es WhatsApp netamente, pero que tiene una comunicación directa con el Centro de Monitoreo. Nosotros hemos capacitado y ya los tenemos trabajando hace 8 días a los operadores de Ojo en Alerta , que son operadores especiales capacitados por personal de San Miguel. Ellos van a estar atentos a la respuesta inmediata hacia el ciudadano que se comunique con nosotros, esa comunicación es fluida, tiene un protocolo de actuación de cómo se comunica el vecino, de la respuesta que se le da y en tenemos un software que nos mide la respuesta activa sea del vehículo municipal que se llegue al lugar o sea el vehículo policial de acuerdo a la circunstancia que esté requiriendo el vecino”, explicó Néstor Perrone.

Además, agregó: “La primera capacitación fue para el sector norte de la ciudad: Villa Golf, El Prado, Altos del Prado y esta semana tenemos dos capacitaciones para el sector sur de la ciudad, que es barrio Sarmiento y Barrio Jardín” .

Perrone remarcó que la seguridad es complementaria de todos, no solo de las fuerzas de seguridad. “Necesitamos que esa información de lo que observe el ciudadano, de lo que nos pueda brindar por ese número, porque ese número nosotros lo asentamos en el software el día que los capacitamos y que el ciudadano quiere ser parte porque necesitamos que sea parte de este compromiso. Lo asentamos en ese software y ahí empezamos a interactuar con ese vecino”, señaló.

“Nosotros le vamos a dar capacitación y el número va a quedar abierto a cualquier vecino que después pueda comunicarse de la misma forma y le vamos a dar la misma respuesta. Después, por ámbito privado, lo vamos a ubicar para darle una capacitación, enseñarle fundamentalmente qué es Ojos en Alerta. Esto viene también a la cuestión de las alarmas comunitarias que anunció el intendente, va a ser todo un complemento de seguridad", agregó.

“En las primeras capacitaciones que tuvimos de Ojos en Alerta vimos el interés y el compromiso va a tener la gente, entienden que no es un grupo de WhatsApp donde el vecino por ahí pone cualquier cuestión y no se termina. Esto es un ida y vuelta cerrado, van a tener el compromiso de que cuando nos entra esa información tenemos que darle respuesta, hasta que el vehículo no llegue al lugar no se puede cerrar ese ciclo”, indicó Perrone.

250 domos en la ciudad de videovigilancia

Por otro lado, Perrone enfatizó también sobre el sistema de alarmas comunitarias, las cuales son un complemento a estas nuevas medidas de seguridad ciudadana.

“Hoy en la ciudad tenemos 250 domos que están distribuidos en todo el espectro de la ciudad. Tenemos 40 kits de alarmas comunitarias que se arrancó a distribuir, como siempre de acuerdo a la cantidad de denuncias y el control que maneja policía en el delito, por barrio Sarmiento, por barrio Catedral, por barrio Vélez Sarsfield y lo que es el sector de Plaza San Francisco” , explicó.