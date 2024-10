Camptech impulsa la innovación agrícola con drones en San Francisco Expone 2024

La empresa local Camptech, especializada en servicios de pulverización y siembra con drones agrícolas, está participando en San Francisco Expone 2024, destacando el uso de tecnología de última generación para el sector agropecuario. Giuliano Roatta, socio de la firma, habló sobre el rápido crecimiento de la empresa y la efectividad de los drones agrícolas DJI que utilizan.

“Empezamos a principio de año prestando servicio en la zona, y hoy ya somos casi diez personas. Tenemos los equipos en toda la región y hemos trabajado en Tucumán, Entre Ríos y Santa Fe. En poco tiempo vimos el avance que tiene”, explicó Roatta. Además, detalló cómo Camptech ha logrado expandirse rápidamente a lo largo de todo el país, ofreciendo no solo servicios de pulverización, sino también de siembra y fertilización.

Una de las principales ventajas de esta tecnología es su capacidad de operar en condiciones adversas, algo que Roatta resaltó como clave para los productores: “La ventaja más importante es que no necesitas una condición de suelo para poder entrar. Después de una lluvia, que afecta mucho a las máquinas tradicionales, nosotros podemos operar con los drones, incluso de noche. Los drones no pisan el campo, por lo que no necesitan condiciones específicas del suelo”, señaló.

Camptech también se ha consolidado como distribuidor de los drones agrícolas DJI en la región sur de Córdoba. “Tenemos técnicos de postventa, vendemos los equipos y ofrecemos mantenimiento y reparación. Además, somos representantes de Akron en la zona sur, brindando estos servicios en todo el país”, comentó Roatta, destacando el apoyo técnico que ofrecen a sus clientes.

A pesar de ser una tecnología relativamente nueva, Roatta alentó a los productores a animarse a probar los drones agrícolas: “Muchos tienen miedo porque es algo nuevo, pero la verdad es que funciona muy bien. Hemos estado con Akron en México, Brasil, Chile, y sabemos que esta tecnología es de punta y funciona perfectamente”, afirmó. Para facilitar el contacto, Camptech está disponible a través de sus redes sociales y teléfonos, incentivando a los productores a explorar las ventajas de esta nueva herramienta tecnológica.