Más de 10 mil personas dieron un gran marco de público a la primera noche del 22° Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco, que contó con muy buenos shows de Emanero, Diego Torres y Los Nocheros, entre otros, que fueron muy aplaudidos.

Por el escenario también pasaron el Mago Black (humor), Lapeband, Juli Cardozo, Las Atrevidas, Cantorcitos, Gabriel Artero, el Ballet Patria y la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas.

El festival continúa este domingo, con la presentación de Los Caligaris, Dale Q’ Va, La Banda de Carlitos con Euge Quevedo, Mudo Esperanza (humor), Cumbiaravana, Claudio y la Banda Brillante; y Jazz Gigante Arias.

Los cambios en la organización fueron notorios principalmente en el sector gastronómico, con una treintena de puestos de comidas además de los que ofrecen cada año las distintas colectividades de inmigrantes. Con más oferta, se redujeron en gran medida las colas para comprar comidas y bebidas.

Los primeros

Siempre con las presentaciones de Walter Montoya y Verónica Crivello, los grupos locales Atrevidas y Cantorcitos fueron los primeros en subir al escenario, con espectáculos breves pero muy bien trabajados. Las primeras debutaban en la Buena Mesa, mientras que los segundos volvían a presentarse en este evento y reúnen ya una sólida trayectoria en toda la región con su propuesta folclórica.

Luego fue el turno del villamariense Juli Cardozo, uno de los talentos jóvenes que llegaba a San Francisco y demostró por qué es un cantante en auge en los festivales de la provincia, tocando también como invitado especial de La Barra.

Como en cada año, el Ballet Patria fue el encargado de abrir a las 22 la televisación para todo el país a través de la TV Pública, en una demostración de danza, destreza y mucho color.

Brillaron Los Nocheros

Después del Ballet Patria, arrancaron los shows principales. Los Nocheros fueron los primeros, comenzaron con Un poquito de celos y siguieron con Canto nochero. Luego fueron pasando por Cosa peligrosa, La descreída y a partir de ahí encendieron al público con Fue, Roja boca y dejaron un gran momento de conexión con la gente al interpretar el clásico No saber de ti, con teléfonos encendidos adornando todo el predio.

Siguieron otros éxitos como La yapa, El Humauaqueño y Chacarera del rancho, para redondear un show muy aplaudido, muy aceitado y sin sorpresas, que suma una banda, voces y canciones que no fallan.

El Mago Black fue el encargado del humor y cumplió, con buena respuesta del público. "Ahora vienen los más lindos, Diego Torres. Después vuelvo y voy a hacer exactamente lo mismo", bromeó.

Diego Torres: ovacionado, pero sin TV

El cantautor presentó en San Francisco un espectáculo con el que gira por todo el país, Sudamérica y España, con una banda muy completa y en el que se destaca su sección de vientos. Después de unos primeros temas de arranque, que fueron Deja de pedir perdón, Usted, no le costó mucho levantar a la gente a partir del superexitoso Color Esperanza.

“Hace mucho que no venía a Córdoba. Tengo 28 años y hace unos 10 que no venía”, dijo entre risas, en la primera de varias intervenciones que tuvo con el público. Por alguna razón el cantante puso limitaciones a la televisación de su show, que apenas pudo tomar las primeras canciones en el caso de Canal 10 y luego tuvo que cortar la transmisión. La TV Pública directamente no lo transmitió.

Con mucha gente bailando y cantando, siguieron otras canciones Sueños, Guapa, Penélope, la más reciente Amuleto, Vivir la vida (a dúo con la corista Magalí Bachor), Un poquito y cerró con Mejor que ayer, ante la ovación.

El cierre

Pasada la 1 de la madrugada fue el turno de Lapeband, el grupo que lidera el periodista Sergio Lapegüe, quien se presentó en el festival por segundo año consecutivo. Con un show muy similar, repasó temas de rock internacional y argentino, como Tutti frutti, Hound dog, La flor más bella (Memphis) y Juntos a la par (Pappo). Además mostró temas propios como Sin vos, dedicado a su esposa Silvia. Un buen show, algo atípico para este tipo de festivales, pero que fue muy aplaudido.

Y una mención aparte se llevan los jóvenes de la Escuela Municipal de Danzas, que sobre el final de la noche dejaron una emotiva interpretación de La argentinidad al palo, la canción de Bersuit Vergarabat.

Tras el breve paso de Gabriel Artero, un talento conocido en la ciudad y la región que vuelve a mostrarse en la Buena Mesa, llegó el turno de Emanero ya a las 3 de la madrugada, pero con muchísima gente que lo esperó.

El final llegó a las con Emanero, un golazo para cualquier festival de verano, quien desplegó su particular fusión de rap, rock, cuarteto, cumbia y ritmos latinos, con un público que iba desde adolescentes hasta jóvenes y no tan jóvenes. Arrancó con Bandido, y siguió con Tus 50 y Adicto, donde invitó al público a ponerse de pie. Con Todo comenzó bailando, la gente ya no se volvió a sentar. Con mucho baile hasta el final, cerró la primera noche de la Buena Mesa 2025, que cumplió largamente con las expectativas.