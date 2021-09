Este viernes, en el Centro Empresarial y de Servicios tuvo lugar una charla informativa dirigida a interesados en ingresar a la carrera de Suboficiales de Policía.

Durante la presentación a los interesados, estuvieron presentes el director de la URD San Justo de Policía, Pablo Berardo, y el subdirector, Víctor Quevedo; el titular de la Secretaría Privada y de Gestión Institucional de la Municipalidad de San Francisco, Rodrigo Buffa; y el director general de esa área, Mauricio Vaschetto; y miembros del Departamento Ingresos Policiales y de las diferentes especialidades de la Policía de Córdoba.

“Es importante que se pueda transmitir de qué se trata la carrera (Suboficiales) que se dicta aquí en la ciudad de San Francisco y conocer también la opción de la carrera de Oficiales que se dicta en la ciudad de Córdoba capital”, dijo Berardo.

Seguidamente, agregó: “Es bueno también que se sepa cómo funciona la institución policial ya que existe un concepto que se genera desde la sociedad desconociendo muchas cuestiones que desarrolla nuestra institución a diario y con las distintas especialidades también”.

Desde los institutos de formación policial se ofrecen las carreras de Oficiales, donde se obtiene el título de Técnico Superior en Seguridad Pública (3 años de duración) y la de Suboficiales, donde se logra el título de Técnico Superior en Actuaciones Policiales/Agente (3 años de duración). En esta oportunidad se podrán inscribir hasta el próximo 12 de septiembre pata la carrera de Suboficiales.

Por su parte, Buffa expresó: "Es una alegría estar aquí en la presentación de nuevas carreras para la ciudad. Que podamos tener más policías es muy importante para que los vecinos de San Francisco podamos vivir lo más seguro posible”, destacando además que desde la gestión que encabeza el intendente Ignacio García Aresca “nunca se le dio la espalda a la seguridad, todo lo contrario, Ignacio se preocupó por estar a la par de las fuerzas para el bien común de los ciudadanos de San Francisco”. En ese sentido, el funcionario recordó la creación del Consejo Interprovincial de Seguridad Ciudadana, el cual “es un ejemplo a nivel nacional”-dijo- y felicitó a fuerza policial por “el trabajo y el compromiso que tienen”.

La charla estuvo a cargo de la Of. Ppal. Eugenia Palmieri, el Cabo Tec. Gonzalo Paez Stelmach y la Agte. Lucena Karem, del Departamento Ingresos Policiales; el Of. Ppal. Juan Manzanares y el Of. Subinsp. Braian Andrada, del E.T.E.R.; el Of. Insp. Cristian Taborda, el Sgto. 1° Marcos Romero (infantería) y el Sgto. 1° Esteban Ochoa (explosivos) de URD San Justo; y el Of. Ppal. Martín Merlini y la Sgto. 1° Luisa Villagra, del Centro de Formación Anexo San Francisco.

Requisitos para cursar la carrera

1) Ser argentino, nativo o por opción (Nacionalizado)

2) No registrar antecedentes penales, contravencionales ni antecedentes administrativos desfavorables.

3) Poseer estudios secundarios completos.

4) Tener entre diecinueve (19) y treinta (30) años de edad a la fecha de su incorporación

5) Completar, con carácter de declaración jurada, el formulario de inscripción

6) Mujeres: Estatura entre un metro con cincuenta y seis centímetros (1,56 m) y un metro con ochenta centímetros (1,80 m) sin calzado, y una relación normal de talla y peso

7) Hombres: Estatura entre un metro con sesenta y cinco centímetros (1,65 m) y un metro con noventa y cinco centímetros (1,95 m) sin calzado, y una relación normal de talla y peso

8) Aprobar los exámenes de ingreso (cognitivo, físico, psicológico y social)

Consultas e inscripciones

Para consultas, los interesados pueden llamar a los teléfonos (0351) 4337991 / 4347773, escribir por Whatsapp al +5493512031788 o escribir un correo electrónico a ingresospoliciales@gmail.com.

Vale decir que San Francisco cuenta con un Centro de Formación ubicado en Falucho y Larrea (N), en la Escuela Primaria “2 de Abril”, aunque quienes los deseen pueden optar por cursarla en otro centro de formación disponible. El contacto es el teléfono (03564) 443767 y el correo electrónico centroformacionsanjusto@hotmail.es.

Quienes deseen inscribirse al ciclo lectivo 2022 de dicha carrera podrán hacerlo de manera virtual hasta el 12 de septiembre ingresando al sitio web www.policiacordoba.gov.ar.