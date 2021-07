Brenda Austin, diputada nacional por Córdoba (UCR), estuvo en San Francisco este lunes en el marco de una visita por distintas localidades de la región.

Previo a su paso por nuestra ciudad, la diputada visitó Devoto, para luego seguir viaje hacia Miramar. Respecto a ello, contó: "Estamos recorriendo la región, empezamos por Devoto. Ya hace más de un año venimos impulsando una campaña que se llama 'Un millón de árboles' junto a un montón de organizaciones a nivel nacional promoviendo la generación de conciencia en la recuperación de los bosques nativos con distintas estrategias algunas con municipios otras con ONG y voluntarios, y el municipio de Devoto fue uno de los primeros en adherir. Hacía tiempo que teníamos ganas de ver en terreno lo que estaban haciendo".

En cuanto a nuestra ciudad en particular, el motivo de su visita tuvo que ver con generar un encuentro con dirigentes de la UCR: "Aquí en San Francisco tuvimos una instancia de diálogo con los dirigentes del partido para tratar de interiorizarnos en cómo están viendo la realidad local, en la provincia, el contexto que se avecina en términos electorales a nivel nacional".

En Miramar, en tanto, su visita tuvo que ver con cuestiones referidas a la creación del nuevo parque nacional. "Es una recorrida que tenemos prevista por otro tema que ha formado parte de nuestra agenda en los últimos meses, que tiene que ver con la creación del Parque Nacional Ansenuza. Estuvimos hace unos meses recorriendo la cosa noroeste, los bañados de la laguna, muy en contacto con las organizaciones, por ejemplo Aves Argentinas, y haciendo un seguimiento desde el congreso con distintos pedidos de informe del estado de avance del proceso de expropiación de las tierras y teníamos pendientes ahora una visita desde este lado, van a estar acompañando especialistas de la zona y algunos referentes ambientalistas también. No queremos perderle pisada al avance de esta discusión y sobre todo a la parte administrativa a los compromisos que tiene que cumplir la provincia para la transferencia de tierras para la ceración del parque".

Listas

Además de analizar el panorama provincial, Austin se refirió a las próximas elecciones de medio término. Respecto a cómo podría ir la lista, dijo: "Nadie tiene la respuesta, hasta el momento me gusta arrancar rescatando el hecho importante de que Juntos por el Cambio se haya consolidado en todo el país, habiendo conformado prácticamente en todas las provincias salvo alguna excepción. Creo que es un hecho interesante para la política argentina donde no solamente sobrevivimos estos dos años, sino que nos fortalecimos como espacio, entramos en esa mesa nacional de Juntos por el Cambio una lógica colegiada para tomar decisiones, ya no es alguien con la lapicera o un dedo señalando sino los partidos los bloques, quienes gobiernan, gobernadores y el jefe de gobierno porteño. Eso es saludable para Argentina porque permite pensar en un contrapeso, en un equilibro al kirchnerismo y al modo en que ejerce poder".

Seguidamente, agregó: "Es una elección que claramente es vital para ponerle un limite a una vocación de hegemonía que tienen, que la vimos no en el contexto la pandemia sino antes. El primer proyecto que mandó el presidente al Congreso era la declaración de nuevas emergencias que implicaban concentración de poder, implicaban de alguna manera desguazar al Congreso, quitarle facultades y no necesariamente para tomar buenas decisiones. Ahí fue, en esas nuevas emergencias, el congelamiento de la jubilaciones y la pérdida que significó el hecho de que el presidente, como sentado arriba de los recursos del Estado, decidiendo cuánto, de qué manera y cuánto aumentaba o no a los jubilados. De modo que creo que es clave que para que el sistema de división de poderes funcione, la Cámara de Diputados pueda tener una representación fuerte de la oposición y evitar que el Congreso se vuelva a convertir en una escribanía. Entonces arranco por ahí, la importancia del fortalecimiento de Cambiemos y en segundo lugar el proceso de discusión de negociación de cara al sábado que es el cierre de la presentación de las listas".

Sobre si podría haber consenso con Juntos por el Cambio, la diputada expresó: "Todos estamos haciendo un esfuerzo por encontrar, si es posible, alguna convergencia, algún punto de integración de las visiones, los intereses y las expectativas de cada sector, pero tampoco creo que haya que dramatizar. Si eso no ocurre, y llegarnos al sábado con dos listas, o tres, o más, me parece que es sano, que es saludable que se diriman las diferencias así. Lo peor que nos puede pasar es lo que nos ocurrió en 2019 y hay que aprender de esos errores, no volver a romper el espacio político de cara a una elección general. Sino sí, tener las discusiones internas. Y sino que sean los cordobeses los que ordenen en una elección".

Sobre el final, insistió en la necesidad de que el radicalismo sea protagonista. "Nuestro partido por trayectoria, por desarrollo territorial, por presencia de intendentes y por fortaleza en lo que representa para Córdoba tiene que tener protagonismo en estas listas", cerró.