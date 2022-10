Bomberos voluntarios de San Francisco terminaron los niveles de capacitación que forman parte de los requisitos para ascender a Suboficiales y Oficiales. No obstante, la formación es solo uno de los requisitos para obtener esos cargos. Se tienen en cuenta además la antigüedad, las calificaciones y el desempeño, entre otras disposiciones.

Las clases fueron dictadas por el Centro de Capacitación y Programación Crio. B.V. Juan Carlos Mulinetti, dependiente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba. Tiene dos años de duración, y en esta ocasión, la modalidad de cursado fue híbrida, entre lo virtual y lo presencial.

En esta oportunidad, el Sargento 1º Gamaliel Galván, el Sargento 1º Gastón Bolatti, y el Sargento Leonardo Cabral, concluyeron el Tercer Nivel de Capacitación.

En este grado les enseñaron cuestiones relacionadas a la gestión y la parte administrativa del cuartel. También aprendieron a resolver cuestiones no operativas, por ejemplo, la administración de desastres.

Galván mencionó que es algo que le llena el alma de alegría, sobre todo porque siente la confianza del cuartel hacia él: “Que confíen y me elijan para hacer el tercer nivel de capacitación me da la tranquilidad de que todos los niveles cursados me han dado herramientas para dar respuesta profesional de la mejor manera a la comunidad”.

“Primer y segundo nivel en lo operativo, y tercer nivel me dio herramientas para la gestión y administración institucional y de mandos en grandes emergencias”, agregó.

Por último, Galván afirmó: “Espero dentro de mis planes algún día obtener un cargo dentro de la plana de oficiales, pero todo será a su debido tiempo; mientras tanto queda seguir capacitándome y aprender de mis superiores para cuando llegue el día”.

Por otro lado, los bomberos voluntarios Santiago Muratore Salas, Federico Origlia, Agustín Gaetán y Mauricio Saucedo culminaron el 2do Nivel de Capacitación, uno de los requisitos necesarios para obtener el cargo de Suboficiales, entre otros.

Durante el cursado aprendieron a liderar y hacerse cargo del mando en emergencias, en carácter de mando medio y no como operadores; estos últimos tienen la función de operar las herramientas y equipos en la intervención. Si bien no se les enseña a dirigir la totalidad de una organización, tienen libertades y responsabilidades acordes a su cargo, por ejemplo, dirigir las acciones de una brigada durante un incendio.

En este aspecto, Muratore explicó: “La carrera dentro de bomberos es larga y para poder crecer la ley nos obliga a capacitarnos de manera constante”.

Luego indicó que primero deben entender a qué se van a enfrentar y conocer cómo trabajar siguiendo órdenes que es el primer nivel: “Después te enseñan a pararte de la vereda del frente y a pensar formas y procedimientos para resolver problemas con los recursos disponibles, a priorizar acciones y objetivos, y a delegar esas funciones cuidando a todo el personal”, agregó.

Respecto al cursado, resaltó: “El cursado es largo, pero pudimos cumplir con el desafío a la par de todas las obligaciones y compromisos que cada uno tiene dentro del cuartel”.