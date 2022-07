Bomberos Voluntarios de San Francisco recordó a los ciudadanos la vigencia del “alerta ambiental por riesgo de incendios forestales” emitida por el Gobierno de Córdoba, que rige desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de este año inclusive, en todo el territorio provincial.

A su vez, se prohibió en tierras públicas de la provincia el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios.

En San Francisco, las intervenciones en incendios de pastizales y campos se incrementaron en las últimas semanas. Además, cabe destacar que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre, ya sea porque realizan quemas sin supervisión ni previa solicitud de permiso, o por demás motivos.

Por ello desde la institución local, recordaron que se transita la temporada más seca del año y por ello se encuentran activas las medidas de prevención y lucha contra este tipo de siniestros. En su texto, el “alerta ambiental” argumenta que los incendios, además de los daños personales, provocan gravísimas consecuencias patrimoniales, afectando la producción, el turismo y otras numerosas actividades. También, la destrucción de áreas naturales, el deterioro de flora y fauna, lagos, la desertificación y erosión del suelo.

A su vez, la disposición provincial aclara que corresponde al Ministerio de Seguridad la ejecución del Plan Provincial de Manejo del Fuego, mediante la implementación de todas las medidas tendientes a prevenir y combatir incendios rurales y forestales en el territorio.

No obstante, Córdoba cuenta con un monitoreo diario de lugares específicos donde se puedan dar posibles inicios de incendios forestales. También, el Departamento de incendios forestales de la Federación trabaja en el análisis y la predicción del comportamiento de los incendios y también se realizan informes meteorológicos para contar con toda la información necesaria que incide en el desarrollo de este tipo de siniestros.

Cómo evitarlos

A través de sus redes sociales, Bomberos de San Francisco brindó una serie de consejos para prevenir incendios forestales. En principio, y teniendo en cuenta que muchos aprovechan las vacaciones de invierno para visitar las sierras, se recomienda hacer asados y cocinar solo en los lugares permitidos para ello; no arrojar colillas de cigarrillo encendidas desde la ventanilla del auto o directamente al piso; tirar la basura en cestos y no en el suelo; no realizar fogatas o quemas de pastizales; si se visualiza un incendio o una columna de humo, dar aviso inmediatamente al 100 o al 0800-888-38346 (FUEGO).