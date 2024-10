Bernarte homenajeó a Franco Cúccolo como huésped de honor de San Francisco

El intendente municipal, Damián Bernarte, homenajeó de manera especial a Franco Cúccolo como referente de la cultura piamontesa que tuvo un rol protagónico en el hermanamiento entre San Francisco y Pinerolo. Cúccolo se encuentra en nuestra ciudad para participar de la 92ª edición de ‘San Francisco Expone’ que se lleva a cabo en la Sociedad Rural San Francisco entre hoy viernes 4 y el domingo 6 de octubre.

Para ello, Bernarte entregó a Franco Cúccolo el decreto aprobado por el Concejo Deliberante de nuestra ciudad que lo declara huésped de honor en oportunidad de su visita a San Francisco.

El citado documento, en sus considerandos, resalta que “es un alto honor y motivo especial de orgullo para nuestra ciudad contar con la presencia del vicepresidente de la Sociedad Mutual de Pinerolo, Italia, Franco Cúccolo, egresado de la Universidad de Torino con el título de Profesor de Filosofía quien fue intendente de Frosasco (Italia) en los períodos 1980-1990 y 2009-2014, presidente de la Comunidad Montana de Pinerolo, en el año 1984 promovió la realización del primer hermanamiento entre un municipio del Piemonte y la Argentina. Además, fue coordinador de la Federación de Comunidades Piemontesas hermandas con la Argentina y participó en el Desarrollo de Proyectos de Colaboración de Piemonte en la Argentina.

Además, en San Francisco el profesor Cúccolo, participó activamente en la primera Exposición Italo Argentina concretada en el marco de la Exposición Rural de San Francisco, intervino en la concreción del hermanamiento entre Pinerolo y San Francisco, promovió la participación de artesanos de San Francisco en la Feria de Pinerolo y desde el año 1999 coordina el intercambio de alumnos del Ipem Nº 222 con el Instituto Agrario y del Ambiente de Osasco.

En el año 2004 fue declarado Ciudadano Honorario de San Francisco y Socio Honorario y Vitalicio de la Asociación Familia Piamontesa de San Francisco.

En el mismo acto, Bernarte le hizo entrega del tradicional mate como símbolo de amistad, una plaqueta recordatoria de la visita, así como también de un cuadro que pintó el artista plástico local Ramón ‘Monchito’ Cortez.

En la ocasión, el intendente se dirigió al ilustre visitante a quien le agradeció “por todo lo que hiciste durante todos estos años de amistad entre el Piemonte italiano y el Piemonte argentino. Es para nosotros una gran alegría contar con tu presencia en nuestra ciudad en una fecha tan importante como esta en la que estamos prontos a celebrar nuestra exposición donde seguramente serás recibido con todos los honores que te merecés”.

Por su parte, el visitante italiano agradeció el gesto del intendente y al respecto se definió como “un hombre de pueblo” que a lo largo de los años en los que fortaleció su vínculo con nuestra ciudad “ya me considero un sanfrancisqueño más”.

“Estoy muy orgulloso por todo esto, yo me siento un sanfrancisqueño como ustedes. Mi corazón está con esta ciudad no solo por el hermanamiento con el Piemonte sino que también hemos hecho muchas otras cosas acá. Tengo muchos amigos en San Francisco y cada vez que vengo me siento en mi casa”.