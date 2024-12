Bernarte: "En un año difícil, San Francisco mantuvo la obra pública y los servicios"

El intendente Damián Bernarte cerró su primer año del actual periodo como jefe municipal de San Francisco con un repaso de los principales hitos y desafíos de su gestión. En una entrevista con El Periódico, aseguró que el municipio pudo sostener el ritmo de las obras públicas y los servicios esenciales a pesar de la crisis económica que impactó tanto a las arcas municipales como a los hogares de los vecinos.

En una charla distendida de alrededor de una hora, luego de una mañana agitada con reuniones y actos, Bernarte abordó las obras claves realizadas y las pendientes, además de temas sensibles como seguridad y vivienda, a los que identificó como las principales demandas y preocupaciones de los vecinos.

- ¿Qué balance hacé de este año de gestión como intendente?

- En la gestión fue un año realmente duro, pero no para mí ni para la Municipalidad sino en todo el país. Un año de alta inflación que se fue conteniendo sobre el último trimestre y que hizo que en cualquier proyección nos hayamos visto afectados porque nos hizo perder capacidad de compra, y eso nos ha sucedido en nuestra economía doméstica. Sumado a la inflación, el hecho de que, al haber menos actividad económica en el país, nos llegó menos dinero por coparticipación, desde Nación y Provincia, y también la tasa estrella que tiene la Municipalidad de San Francisco que es Comercio, Industria y Servicios, al haber estado resentida, también nos llevó a recaudar menos de lo esperado.

- ¿De cuánto fue la baja de ese ítem?

- Entre los meses de agosto y octubre acumulado nos había bajado alrededor del 28 por ciento. Es significativo. Dos tercios de los ingresos totales de la Municipalidad se sostiene esencialmente desde la actividad económica, por eso hay muchos mitos cuando hablan que ‘hacen multas para recaudar’, ‘para pagar el aguinaldo’, lo que genera el Tribunal Administrativo de Faltas por multas es insignificante en el contexto de los ingresos, nos sostenemos en función de la actividad económica de la ciudad.

- ¿Cree que es un mito que se repite en la calle? ¿cuáles otros hay?

- Hay muchos, por ejemplo, el de ‘hay bajar el OIM’ y no se sabe que recaudamos $ 100 millones menos de lo que le pagamos a EPEC; o para qué tenemos el Fondo de Obras Públicas (FOSP) y en una sola obra como las cloacas en Casonas del Bosque y barrio Las Rosas, la Municipalidad aportó 1200 millones de pesos en materiales, más todo el hormigón que aportamos para las obras del pavimento. O sea, pareciera que no se puede discutir y en San Francisco el dinero se invierte en obras. Otro mito es que hay 3500 empleados en la Municipalidad cuando son menos de 1300 y resulta que cuando nos evalúan dicen que una ciudad como San Francisco se necesitan al menos 1500 empleados y tenemos menos. Son todas discusiones que se dan desde el desconocimiento y son mitos. Lo valioso es que en un año de mucha dificultad, aun habiendo perdido poder adquisitivo por caída de la recaudación, hicimos muchísima obra y ampliamos la prestación de servicios.

- ¿Hubo obras que tuvieron que posponer dentro de lo que habías anunciado y que no llegaron?

- Por ejemplo, una obra que ahora va a ejecutar la Provincia que va a ser compartida entre la sede administrativa de la Región Centro y oficinas de reparticiones municipales es el edificio que compramos del ex banco Córdoba. Esta dificultad a la que hacía referencia nos dejó sin presupuesto para terminar esa obra iniciada y que ahora la va a llevar adelante la Provincia. Teníamos planificado pavimentar calle Roma entre Ecuador y Boero Romano y la pasamos para el 2025, como así también en República Árabe de Siria. La compra de esa estación para fabricar los pórticos para ir entubando los canales a cielo abierto también la tuvimos que postergar. Sí estamos por inaugurar y está en los detalles finales lo que va a ser la sede y museo de los héroes de Malvinas, una deuda histórica que teníamos.

- ¿En qué quedó el reclamo de cada año de viviendas y el loteo municipal anunciado?

- Durante muchos años no se entregaban viviendas nuevas en San Francisco y nosotros vamos a entregar 65 viviendas entre la primera y la segunda etapa de las ‘viviendas Semilla’, más las 21 que se están construyendo y que fueron prometidas para los vecinos que vivían en lo que era el viejo edificio de Tribunales. No obstante, lo teníamos programado anunciar este este año, pero lo vamos a hacer a comienzos del próximo. Va a ser el loteo municipal más grande que se ha hecho y con todos los servicios. Luego iniciaremos un programa de construcción de vivienda. Para nosotros es un tema prioritario la vivienda.

-A nivel personal, por qué va a agradecer este fin de año.

-Por la dicha de tener este trabajo y de poder seguir trabajando en esto, ya pasaron dos años de lo que me pasó y todas las noches agradezco poder seguir viviendo y esencialmente tener un trabajo que me gusta mucho, que es una bendición trabajar de lo que a uno le gusta.

- Ya se empieza a hablar de algunas candidaturas para el año que viene. ¿Cuál es su idea?

- Me veo trabajando como intendente hasta el 2027. Me gustaría, si la gestión es buena, tener la posibilidad de concretar el segundo mandato que me permite la ley y quedarme en la ciudad. Todo el mundo sabe que a mí me encanta vivir en San Francisco, me encanta estar acá.

- ¿Esto se lo manifestó al gobernador Llaryora?

- Sí, y él sabe cuál es mi intención. Y si en algún momento, cuando termine mis obligaciones en San Francisco, él decide que puedo ser útil en algún lado, seguramente estaré acompañando. Me parece que la reciprocidad con quien ha sido tan generoso conmigo es lo menos que puedo tener.

–Para el año que viene, ¿qué obra importante está proyectando?

- Hemos planteado un presupuesto bastante austero, las consultoras proyectan que va a ser un año con crecimiento en el país, con cierta recuperación de la actividad económica, entonces dijimos ‘vamos a plantear poca obra pública’, asegurando la prestación de los servicios y en el contacto que tenemos con Martín tenemos la expectativa de que la Provincia ejecute la apertura de avenida del Libertador, estamos gestionando la construcción de una nueva central de Policía, va a llegar el edificio de la Universidad Provincial que va a albergar también al CRES y lo que es la terminación de la obra para la sede administrativa de la Región Centro y de reparticiones municipales en edificio del banco de Córdoba. Ahí tenemos cuatro obras públicas importantes para 2025.

- La seguridad es un reclamo importante de la comunidad, ¿faltan más policías para cubrir la ciudad?

- Sí, en toda la provincia. Falta recurso humano, la capacitación para ser suboficial de la Policía pasó de uno a tres años, recién va a salir la primera camada y claramente faltan policías. Esperamos contar con unos 15 agentes más a partir de marzo. Debíamos asumir la responsabilidad de colaborar en la medida que la nueva Ley de Seguridad nos permitía y estoy contento con la actividad de la Guardia Urbana y de tener el único Centro de Atención Ciudadano que reúne todos los todos los servicios de comunicación y tecnológicos en un solo lugar. Desde que empezó a funcionar la Guardia Urbana tuvo 1989 intervenciones, hay datos concretos donde el trabajo colaborativo que habíamos pensado da resultados. La seguridad es quizás el tema que más preocupa a los vecinos en San Francisco.

-¿Le preocupa lo que pasa en Acapulco con hechos vinculados al narcotráfico?

-Por supuesto. Somos un único conglomerado urbano que tiene la particularidad de tener tres jurisdicciones en dos provincias. Me preocupa porque lo vivo como parte de lo que somos. También hay una explicación, para Córdoba, San Francisco es valorado por la actividad económica, por lo que produce; la jurisdicción de Frontera y de Josefina, en mi percepción, termina siendo el patio de atrás con los yuyos altos de la ciudad de Santa Fe, donde nadie quiere ir a ver cómo está. Tanto el intendente de Frontera como la jefa comunal de Josefina tienen que hacer magia porque no tienen la capacidad de recaudación que tenemos nosotros. Entonces dependen mucho de la coparticipación y me parece que hay una situación de abandono. Por eso yo propongo y lo he hablado con Martín -Llaryora- y coincidimos, que hay que constituir un ente interprovincial donde las provincias de Córdoba y Santa Fe hagan un aporte para el desarrollo. Tenemos que generar las obras de infraestructura para generar equidad, porque hay una enorme disparidad solamente separadas por una calle. Es muchísimo más difícil gobernar Frontera y Josefina que gobernar San Francisco. Tengo expectativas de que se concrete porque para mí este es el mejor momento histórico de la Región Centro, con tres gobernadores de signos políticos distintos pero que tienen decidido trabajar juntos.